"Türkiye'ye F-16 satışı durdurulsun" çağrısı

Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi sonrasında yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkartılan Türkiye'nin bu projedeki kazanımlarını takip etmekle birlikte ABD'den bu defa yeni F-16 satışı ve uçak modernizasyonu talebi gündeme gelmişti.





Bu konuların değerlendirildiği bir dönemde Madrid'de yapılan NATO zirvesi sonrası sonrasında Türkiye'ye F-16 satışına olumlu yaklaştığını beyan eden ABD Başkanı Joe Biden'a "Türkiye'ye F-16 satışı durdurulsun" çağrısında bulunulduğu ifade edildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yunan asıllı ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Nicole Malliotakis ve Gus Bilirakis, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Yunan asıllı ABD'li Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Nicole Malliotakis ve Gus Bilirakis, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Nicole Malliotakis ve Gus Bilirakis, ortak bir açıklama yayımlayarak, Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının ve modernizasyon kitlerinin satışına yönelik verdiği desteği eleştirdi.İki senatörün ortak açıklamasında, "Miçotakis'in, ABD ziyareti sırasında Türk saldırganlığına ilişkin endişeleri duyan Başkan Joe Biden'ın, F-16 savaş uçaklarının ve modernizasyon kitlerinin Türkiye'ye satışını desteklemesi şok edici" ifadeleri yer aldı.Ortak açıklamada, "Yunan Kongre Grubu üyeleri olarak, ABD askeri teçhizatının Türkiye'ye satışına şiddetle karşı çıkıyoruz ve endişelerimizi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki meslektaşlarımıza iletmeye devam edeceğiz. Saldırganlığa karşı birlik içinde durmak Kongre'nin görevidir" denildi.