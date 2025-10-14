Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'ye geldi gelecek derken İspanya'ya gitti /14 Ekim 2025 20:20

Türkiye'ye geldi gelecek derken İspanya'ya gitti

BYD’den Türkiye’ye yatırım çalımı: Güvenli liman aradı, fabrika için İspanya’yı seçti Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Avrupa’daki üçüncü fabrikası için İspanya’yı öncelikli aday olarak görüyor. Şirketin Türkiye’de duyurduğu Manisa yatırımı İspanya’ya kayabilir.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD, Avrupa’daki üretim ağını genişletmek için yeni bir fabrika kurma hazırlığında. Reuters’ın haberine göre, şirketin üçüncü Avrupa fabrikası için İspanya güçlü aday konumunda.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre BYD, düşük üretim maliyetleri, güçlü sanayi altyapısı ve yenilenebilir enerji kapasitesi sayesinde İspanya’yı öne çıkarıyor.

İSPANYA NEDEN ÖNE ÇIKTI?

Reuters’a konuşan kaynaklardan biri, “İspanya hem üretim maliyetleri hem de temiz enerji altyapısı bakımından BYD için oldukça cazip bir ülke” ifadelerini kullandı. BYD İspanya ve Portekiz Ülke Müdürü Alberto De Aza da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “İspanya, güçlü sanayi altyapısı ve ucuz elektriğiyle BYD’nin Avrupa’daki üretim ağını genişletmek için ideal bir ülke” demişti.

İspanya hükümeti, son yıllarda elektrikli araç üretimini teşvik eden kapsamlı politikalar yürütüyor. Ülkede Volkswagen ve Stellantis gibi devlerin yatırımları bulunuyor.

NİHAİ KARAR YIL SONUNA KADAR AÇIKLANACAK

Kaynak, BYD’nin henüz nihai karar almadığını, ancak İspanya’nın “bir adım önde” olduğunu belirtti. Kaynağa göre, fabrikanın yeriyle ilgili karar 2025 yılı sonuna kadar açıklanacak ve karar Çinli düzenleyici kurumların onayına sunulacak.

BYD’nin Avrupa’da hâlihazırda Macaristan’da bir üretim tesisi inşa ediliyor. Yeni fabrikanın İspanya’da kurulması hâlinde, BYD Avrupa’daki üçüncü üretim merkezine sahip olacak.
