Türkiye'ye geldi gelecek derken İspanya'ya gitti





İSPANYA NEDEN ÖNE ÇIKTI?





NİHAİ KARAR YIL SONUNA KADAR AÇIKLANACAK

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD, Avrupa’daki üretim ağını genişletmek için yeni bir fabrika kurma hazırlığında. Reuters’ın haberine göre, şirketin üçüncü Avrupa fabrikası için İspanya güçlü aday konumunda.Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre BYD, düşük üretim maliyetleri, güçlü sanayi altyapısı ve yenilenebilir enerji kapasitesi sayesinde İspanya’yı öne çıkarıyor.Reuters’a konuşan kaynaklardan biri, “İspanya hem üretim maliyetleri hem de temiz enerji altyapısı bakımından BYD için oldukça cazip bir ülke” ifadelerini kullandı. BYD İspanya ve Portekiz Ülke Müdürü Alberto De Aza da geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “İspanya, güçlü sanayi altyapısı ve ucuz elektriğiyle BYD’nin Avrupa’daki üretim ağını genişletmek için ideal bir ülke” demişti.İspanya hükümeti, son yıllarda elektrikli araç üretimini teşvik eden kapsamlı politikalar yürütüyor. Ülkede Volkswagen ve Stellantis gibi devlerin yatırımları bulunuyor.Kaynak, BYD’nin henüz nihai karar almadığını, ancak İspanya’nın “bir adım önde” olduğunu belirtti. Kaynağa göre, fabrikanın yeriyle ilgili karar 2025 yılı sonuna kadar açıklanacak ve karar Çinli düzenleyici kurumların onayına sunulacak.BYD’nin Avrupa’da hâlihazırda Macaristan’da bir üretim tesisi inşa ediliyor. Yeni fabrikanın İspanya’da kurulması hâlinde, BYD Avrupa’daki üçüncü üretim merkezine sahip olacak.