Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'ye geleceği iddia ediken geminin Akdeniz'e girişi engellendi /02 Eylül 2022 20:49

Türkiye'ye geleceği iddia ediken geminin Akdeniz'e girişi engellendi

Brezilya'dan İzmir'e geleceği ve burada söküleceği belirtilen ancak ihtiva ettiği tehlikeli maddeler nedeniyle büyük tepki çeken geminin İngiltere tarafından Akdeniz'e girişinin engellendiği belirtildi.

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Brezilya'dan İzmir'e geleceği ve burada söküleceği belirtilen ancak ihtiva ettiği tehlikeli maddeler nedeniyle büyük tepki çeken geminin İngiltere tarafından Akdeniz'e girişinin engellendiği belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönetimi de bir karar almış ve söz konusu geminin Türk kara sularına sokulmayacağını açıklamıştı.

Evrensel'de yer alan ve Ramis Sağlam imzası taşıyan habere göre İngiltere’nin, asbest ve başka tehlikeli kimyasal atıklar bulunan eski uçak gemisi São Paulo'nun Cebelitarık Boğazı’na girişini engellediği açıklandı. Bilgi Brezilya’da yayınlanan Exame gazetesinin internet sitesinde yayınlandı. Haberde “Türkiye Çevre Bakanlığı gibi İngilizler de yasağın gemide asbest bulunmasından kaynaklandığını bildirdi” denildi. Çevirim içi izlemeye göre São Paulo Fas kıyılarında Akdeniz’in girişinde bulunuyor. São Paulo gemisinin bundan sonraki rotasının ne olacağı tartışılırken, uluslararası hukukun uygulanması bekleniyor.

TERK EDİLEN GEMİLER TEHLİKE ARZ EDİYOR

Öte yandan dünyanın en büyük gemi mezarlığı Batı Afrika ülkelerinden Moritanya’da bulunuyor. Ülkenin ikinci büyük şehri ve aynı zamanda ekonomik başkenti olan Noadibou’daki, Beyaz Burun kıyılarında 400’e yakın terk edilmiş gemi enkazı kaldırılmayı beliyor. Geçmiş yıllarda bazı Türk şirketleri batık ve terk edilmiş gemilerin enkazını kaldırarak ekonomik gelir elde etmeyi planlamış olsalar da bu sadece planda kalmıştı. Terk edilen yüzden fazla gemi ve demir yığını, balık rezervi yönünden zengin olan bölgede deniz ekosistemi için tehlike meydana getiriyor.

MALİYETLİ DİYE MEZARLIĞA TERK EDİLİYORLAR

Eskiyen gemileri hurdaya ayırmak maliyetli olduğu için Avrupa’nın gemileri bu bölgeye terk etme yoluna gittiği ifade ediliyor. Kuvvetli gel-git olaylarının görüldüğü Beyaz Burun’da gemiler kısa sürede batıyor. 1980’den sonra terk edilen gemilerle dolu kıyı şeridi adeta büyük bir gemi mezarlığını andırıyor.
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