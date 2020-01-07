Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye gelecek Putin'e jest: Rusya’dan uçak alımının önü açıldı /07 Ocak 2020 14:48

Türkiye'ye gelecek Putin'e jest: Rusya’dan uçak alımının önü açıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın Ankara'ya geliyor. Putin'in ziyareti öncesi Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Rusya’dan orman yangınları için uçak satın almanın önünün açılması dikkat çekti.

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Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında THK’nın uçaklarını kullanmayan Orman Bakanlığı'nın, Rusya’dan tanesi 35 milyon dolara, Be200 ES tipi 5 uçak alacağı belirtiliyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinde fuarda gördüğü yangın söndürme uçaklarıyla ilgili talimat vermişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Rusya'ya gitmişti.  

Be-200 yangın söndürme uçağının kokpitine oturarak bizzat test uçuşu yapmıştı. Rus uçaklar Türkiye'ye getirildi. Uçaklar TEKNOFEST İstanbul'da görücüye çıktı, ardından Antalya'da  orman yangınında kullanıldı, Soma'da test uçuşları yapıldı.

Sözcü'nün haberine göre, uçaklar alınacaktı ancak Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sivil havacılık anlaşmaları ve milli mevzuat Rus uçaklarının Türkiye'de sivil uçak tesciline alınmasına imkan vermiyordu.

Mevzuattaki bu sorun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan, “Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik” başlıklı bir kararla, giderilmeye çalışıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmeliğin 5'inci maddesinin “ç” bendinde, “Orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan hava araçları, devlet hava aracıdır” ifadesine yer verildi. Sivil uçaklar bir dokunuşla devlet uçağı haline getiriliyordu.

Yeni yönetmelikle, Türkiye'nin Rusya’dan yangın söndürme uçağı almasının önü açılmış oldu. Sivil Havacılık uzmanlar yeni yönetmelikle yapılan değişikliğin Türkiye'nin taraf olduğu Şikago Sözleşmesinin 3. Maddesinin b bendine “Askeri, Gümrük ve Zabıta hizmetlerinde kullanılan hava araçları devlet hava aracı sayılır” hükmüne aykırı olduğunu belirtiliyor. 

Be-200 tipi yangın söndürme uçaklarının tanesinin 35 milyon dolar olduğu ve beş tane alınması için pazarlık yapıldığı belirtiliyor.

14 ton su kapasiteli Be-200 ES uçaklarının büyük tonajlı  ve çok ağır olmaları nedeniyle Türkiye'nin büyük oranda dağlık arazide bulunan ormanları için uygun olmadığı ifade ediliyor.

Türkiye orman yangınları için yıllarca Rus helikopterler kiralamıştı ancak ilk defa Rus yapımı uçak satın almış olacak.

Öte yandan, Türk Hava Kurumu envanterine kayıtlı 20 yangın söndürme uçağı bulunuyor. Altısı hazır durumda, Kanada yapımı, dünyada yaygın olarak kullanılan dokuz adet CL- 215 tipi yangın söndürme uçağının yanı sıra daha küçük kapasiteli ancak manevra kabiliyeti yüksek, dağlar arasında azami derecede alçalabilen Polonya yapımı Dramodor tipi, 11 uçak var.
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