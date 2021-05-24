Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 35 düşüş

Nisan ayında Türkiye’ye 790 bin turist geldi. Yılın ilk 4 ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 35 düşerken, Nisan ayı itibariyle ise arttı.





Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 4 ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 35 düştü.





Türkiye’ye gelen turist sayısı Nisan’da 790 bin ile önceki yıla göre yüzde 3.162 artış gösterdi. Ancak bu sayı pandemi öncesi 2019 Nisan’a göre ise yüzde 76 geriledi.





2019 Nisan’da Türkiye’ye 3.3 milyon, 2020 Nisan’da 24,238 yabancı ziyaretçi gelmişti.





Ziyaretçi sayısı bu yıl ilk 4 ayda bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 35.6 düşüşle 2.74 milyona geriledi.