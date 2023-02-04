Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'ye girmesi engellenen asbestli uçak gemisi okyanusta batırıldı /04 Şubat 2023 12:38

Türkiye'ye girmesi engellenen asbestli uçak gemisi okyanusta batırıldı

Daha önce Türkiye'de sökümü yapılması planlanan ancak tepkiler nedeniyle geri çevrilen Brezilya Deniz Kuvvetleri'ne ait uçak gemisi okyanusta batırıldı.

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Türkiye’de sökülmek üzere Brezilya'dan yola çıktıktan sonra tepkilerin ardından geri çevrilen asbestli uçak Atlas Okyanusu'nda batırıldı. Brezilya Deniz Kuvvetleri, geminin cuma günü batırıldığını duyurdu.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre geminin batırılması planı çevresel risk nedeniyle daha önce savcılar tarafından engellenmiş ve ülkede tartışma konusu olmuştu.

Brezilya'da emekliye ayrılan 32 bin ton ağırlığındaki 1960 yapımı uçak gemisi, parçalanmak üzere gönderildiği Türkiye'nin çevresel risk nedeniyle geri çevirmesinin ardından günlerce denizde bekletildi.

İzmir, Aliağa merkezli SÖK Denizcilik ve Ticaret A.Ş. tarafından Aliağa’da bulunan tesislerde sökümü planlanan gemi, yoğun tepkilerin ardından Cebelitarık Boğazı'nı geçmeden geri çevrilmişti.

Römorkörlerle Brezilya açıklarına çekilen geminin çevresel risk oluşturduğu gerekçesiyle limana yanaşmasına da izin verilmedi.

Dev uçak gemisinin batırılması planı savcılar tarafından çevreye zarar vereceği gerekçesiyle engellenmiş ancak Brezilya ordusu, geminin su aldığını ve batma riski bulunduğunu açıklamıştı.

Çevre Bakanı Marina Silva da batırılma işleminin durdurulması için Savunma Bakanı Jose Mucio ile bir görüşme yapmıştı ancak ordu yetkilileri, batırma dışında başka bir seçenek bulunmadığını bildirmişti.

1963'ten 2000 yılına kadar Fransız donanmasına hizmet eden geminin 40 uçak taşıma kapasitesi bulunuyordu.

Brezilya, maliyeti pahalıya çıktığı için 265 metre uzunluğundaki bu gemiyi 2017 yılında emekliye ayırmıştı. Uçak gemisini 10 Eylül’de Türkiye ye ulaşması öngörülüyordu. Gemi, Aliağa'da sökmek üzere olan Türk şirketi SÖK Denizcilik şirketine 1,6 milyon dolara satılmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sökümüne izin verdiği ancak büyük tepkilere neden olan gemi için daha sonra yeni bir ‘tehlikeli madde analizi’ talep etmişti. Türkiye’nin bu talepte bulunmak için geç kaldığını iddia eden Brezilya, bunu reddederek “Türkiye’nin girişinde bu testin yapılmasının uygun olacağı” görüşünü dile getirmişti.

Bu arada Çevre Bakanlığı’nın uçak gemisinin Türkiye’de sökülmesine karşı çıkması Türkiye’deki çevreci gruplar tarafından memnunlukla karşılandı. Bu uçak gemisinin 600 ila 750 ton arasında amyant içerdiği tahmininde bulunan çevreci gruplar, ısrarla geminin Türkiye'ye sokulmamasını istiyordu.
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