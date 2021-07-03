Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'ye iltica etmeye kalkmıştı: Fransız komedyene nefret suçundan hapis cezası /03 Temmuz 2021 13:53

Türkiye'ye iltica etmeye kalkmıştı: Fransız komedyene nefret suçundan hapis cezası

Siyasi aktivist ve komedyen olan Fransız Dieudonne M'Bala, Fransa'da skeçlerine izin verilmediği ve ifade özgürlüğü kısıtlandığı gerekçesiyle Türkiye'den sığınma talep etmişti. Yargılandığı 3 davada kamuya açık şekilde hakaret ve nefrete teşvik suçlarından hapis ve para cezasına çarptırıldı.

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Fransa'da skeçlerine izin verilmediği ve ifade özgürlüğü kısıtlandığı gerekçesiyle Türkiye'den sığınma talep eden Fransız komedyen Dieudonne M'Bala, yargılandığı 3 davada kamuya açık şekilde hakaret ve nefrete teşvik suçlarından 4 ay hapis ve toplam 15 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Siyasi aktivist ve komedyen M'Bala, başkent Paris'te görülen ilk davasında, Eylül 2020'de yayımlanan bir videoda, bakanlıklar arası anti-LGBT nefreti, anti-semitizm ve ırkçılık karşıtı delege Frederic Potier'e 'resmi görevliye kamuya açık şekilde hakaretten' yargılandı. Mahkeme, M'Bala'ya 10 bin avro para cezası verdi.

Komedyen, ikinci davasında ise Mayıs 2020'de yayımlanan 2 videoda, anti-semitik mahiyette kamuya açık hakaret ile insanlığa karşı suçları tanımama suçlarından 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

M'Bala'nın avukatı davaları temyize götüreceklerini bildirdi.

M'Bala'ya, ülkenin güneydoğusundaki Nice kentinde, Mart 2019'da yayımlanan bir videoda Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'ye hakaret ettiği gerekçesiyle de 5 bin avro para cezası verildi.

Mahkeme, ayrıca komedyenin 3 bin euro tazminat ve 2 bin avroya yakın mahkeme masraflarını da ödemesine hükmetti.

Temyiz Mahkemesi, önceki hafta komedyen hakkında, gösterilerinin kayıt dışı gelirlerinden 1 milyon avrodan fazla parayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle verilen 3 yıl hapis ve 300 bin avro hapis cezasını onamıştı.
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