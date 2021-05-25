Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'ye İngiliz turist şoku /25 Mayıs 2021 12:42

Türkiye'ye İngiliz turist şoku

Kötü bir turizm sezonu bekleyen Türkiye'ye, İngiltere'den de şok bir haber geldi. İngiltere’nin en büyük Acenta-Tur operatörü TUI, 27 Haziran’a kadar Türkiye satışlarını iptal etti

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TUI İngiltere, İngiliz hükümeti tarafından Türkiye’nin koronavirüs bakımından en tehlikeli ülkelerden biri haline geldiği anlamına gelen kırmızı listeye alınmasının ardından Türkiye'ye tur satışlarını 27 Haziran’a kadar iptal etti.

İngiltere’de faaliyet gösteren en büyük Acenta-Tur operatörü olan TUI, seyahat kurallarına ilişkin süregelen belirsizliği gerekçe göstererek Türkiye’yle beraber İngiliz hükümeti tarafından kırmızı ve turuncu listeye alınmış 9 ülke için tatil satışlarını Haziran ayı sonuna kadar iptal ettiğini açıkladı.

TUI’nin satışlarını iptal ettiği kırmızı listedeki ülkeler Türkiye ve Cape Verde, turuncu listedekiler ise Bulgaristan, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Meksika, Fas ve Tunus.

Yalnızca sınırların açık olduğu ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın normal seyahate izin verdiği ülkelere tatil sunacağını açıklayan TUI, iptallerden etkilenen tüm müşterilerle doğrudan iletişime geçileceğini ve tam iade ya da alternatif bir tarih /destinasyon’a değişiklik için yolculara seçenek sunulacağını söyledi.
 
TUI müşterilerine yönelik açıklamasında şunları belirtti: “Güncellenen Hükümet yönergeleri nedeniyle gelecekteki tatilleri iptal etmemiz gerekirse, sizinle doğrudan iletişime geçeceğiz ve size en az yedi gün önceden bildirimde bulunmayı hedefleyeceğiz.”
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