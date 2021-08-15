Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye'ye kaynağı belirsiz 9,6 milyar dolar geldi' /15 Ağustos 2021 09:43

'Türkiye'ye kaynağı belirsiz 9,6 milyar dolar geldi'

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Merkez Bankası’nın açıkladığı Haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerine göre, Türkiye’ye 2021’in 6 ayında gelen kaynağı belirsiz paranın 9,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

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CHP Milletvekili Güzelmansur net hata ve noksan kaleminde izlenen kaynağı belirsiz para miktarının bu denli yüksek ve sürekli artıyor olmasının izaha muhtaç olduğuna dikkat çekerek, “Kaynağı belirsiz paranın sürekli artıyor olması kuşkuları da arttırıyor. Yaklaşık 10 milyar dolarlık ölçüm hatası ya da eksik veya fazla veri derlemesi mi olur? Net hata ve noksan kaleminin bu denli yüksek olması hata veya noksanlardan daha ziyade kayıtdışı bir takım döviz girişlerinden kaynaklanıyor gibi duruyor” dedi. 

HANGİ YÖNTEMLE GETİRİLDİ, NE PARASI? 

Son zamanlarda ülke gündeminde yer alan illegal ilişkiler, kirli para alış verişleri nedeniyle net hata ve noksan kaleminin iyi iredelenmesi gerektiğini ifade Güzelmansur, “9,6 milyar dolar kimlerin hangi yöntemlerle getirdiği paralardır? Konteynırlarla ülkeye eşya gibi sokulan paralar mı, özel jetlerle taşınan kara para mı, uyuşturucu paraları mı bu konu tüm yönleriyle incelenerek açıklığa kavuşturulmalıdır” diye konuştu. 
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