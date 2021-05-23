'Türkiye'ye kokain Venezuela'dan gidiyor'

Kolombiya Ulusal Üniversitesi’nde görevli akademisyen Prof Oscar Parra, Türkiye'ye giden kokainin Venezuela ve Karayipler'den aktarıldığını söyledi.





Parra ile, Türkiye ve Güney Amerika arasındaki kokain rotası üzerine Gazete Duvar'da yayımlanan röportaja göre, Parra kokainin büyük ölçüde Venezuela ve Karayip hattından Türkiye'ye ulaştırıldığını söyledi.





Suç örgütü lideri Sedat Peker de, bugün (23 Mayıs) yayınladığı video ile Venezuela'ya işaret etmişti.





Mühdan Sağlam, Parra'nın Güney Amerika'daki kokain üretimi ve ticaretine dair tespitlerini aktardığı röportajda, 2013 yılından itibaren Kolombiya'da kokain ekiminin hızla arttığını aktardı. Sağlam, Parra'nın kokainin Türkiye yolculuğuyla ilgili şu sözlerine yer verdi:





"Genelde üç ana rota var. Birincisi Kolombiya’nın Pasifik kıyısından Meksika’ya giden kol-Panama bölgesi. İkincisi Venezuela üzerinden giden trafik. Sonuncusu Karayipler'den. Bunu kesin olarak söylemem zor ama Türkiye ve Avrupa’ya giden kokain büyük oranda Venezuela üzerinden ya da Karayipler'in kıyılarından aktarılıyor.





Aslında politikacılar ile uyuşturucu tacirleri arasında tarihsel bağlantılar var. Örneğin sizin de değindiğiniz Escobar, bir kongre üyesiydi.





1990’larda işler biraz değişti. Escobar’dan sonra üretim biraz parçalandı ve küçük gruplar belirdi. Şimdi üretim yapanlar paramiliter gruplarla ve politikacılarla ilişkilerinin olduğunu söylüyor. Paramiliter gruplar komünistlerle, gerilla ile savaştıklarını söylüyorlar ancak kokain ticaretinde de rolleri var. Hükümet “Ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum” demekle yetiniyor, bununla beraber bazı isimlerin, partilerin bu paramiliter gruplarla ilişkisi var. Örneğin 2005-2006 arasında Kolombiya Kongresi’nin yüzde 10’nu bu kirli ilişkileri nedeniyle hapse atıldı. Bu aslında paramiliter grupların da gücünü gösteriyordu.





Şöyle, mevcut devlet başkanımız Ivan Duque’nin seçim kampanyasında rol üstlenen isimlerden biri, -Nany diyorlar kendisine- uyuşturucu taciriydi. Nany, iki yıl önce Brezilya’da öldürüldü. Kendisi Başkan Duque’nin seçim kampanyasında görünürdü ve çalıştı.





Duque ve ekibi Nany’nin resmi olarak kampanyasında yer almadığını ve onunla çalışmadığını söylemekle yetindi. Ama bununla ilgili ses kayıtları, videolar var, bunlar Nany’nin Duque’ün kampanyasında çalıştığını oy ve para bulmaya çalıştığını gösteriyor. Nany, uyuşturucu trafiğinde güçlü ve önemli biriydi."





Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kokainin Güney Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya sevkinde Türkiye üzerinden yeni bir rota oluştuğunu bildirdi.





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker Youtube’da yayınladığı videolarında sık sık kokain ticaretine dikkat çekiyordu.





Geçtiğimiz mayıs ayının başlarında ise Orta Amerika ülkesi Panama’da yapılan bir narkotik operasyonunda, son durağı Türkiye'nin Mersin Limanı olan gemide muz yüklü bir konteyner içerisinde 616 paket kokain ele geçirilmişti.





Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın Twitter üzerinden yaptığı bu paylaşım tüm bu gelişmeler içerisinde değerlendirildiğinde çok daha fazla dikkat çekiyor. Paylaşımda, Güney Amerika'dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya'ya doğru yeni bir rota oluştuğu belirtiliyor.