Avrupa'dan Türkiye'ye Libya ültimatomu

Görüşme sonra ortak açıklama yapan üç lider, Libya’daki tüm tarafları ve yabancı destekçilerini çatışmayı derhal durdurmaya ve ülke çapında devam eden askeri tırmanışa son vermeye" çağırdı.







Tüm aktörleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından silah ambargosu kararına saygı duymaya davet eden üç lider, açıklamada şunları söyledi:





“Sorumluluklarımızı almakta ve bölgede tansiyonun yükselmesini önlemek için Irini Operasyonu'nun tam etkinliğini sağlamakta kararlıyız. Ambargonun denizde, karada veya havada ihlalleri devam ederse yaptırımların olası kullanımını düşünmeye hazırız ve Avrupa Dışişleri Yüksek Temsilcisi'nin bu yöndeki yapacağı önerileri bekliyoruz.





Tüm Libyalı ve uluslararası taraflara, Libya krizine tamamen kapsayıcı bir siyasi çözümün bulunması ve Berlin Konferansı'nın sonuçlarının gözetilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Ayrıca, petrol blokajının hızlı bir şekilde kaldırılması ve tüm Libyalıların yararına petrol gelirlerinin adil ve şeffaf bir şekilde dağılmasını garanti etmenin gerekli olduğunu hatırlıyoruz.”