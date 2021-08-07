Türkiye'ye Olimpiyatlarda ikinci altın madalya bokstan geldi









2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.





69 kiloda finale çıkan Sürmeneli, Çinli Hong Gu karşılaştı. Sürmeneli, Çinli rakibini yenerek ilk altın madalyayı kazanan milli kadın boksör oldu.





Geçtiğimiz hafta Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı.





İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.





Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya kazandı.





Kokugikan Arena'da Buse Naz, finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla karşılaştı.





Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta rakibinin kendisini köşelere sıkıştırmasına engel olamadı ve Bulgar boksör 5 hakemden de 10 puan aldı. İkinci rauntta da istediği oyunu ringe yansıtamayan Buse Naz, sadece bir hakemden tam puan alabildi.





Son rauntta da Bulgar sporcu üstünlüğünü korudu ve Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatı gümüş madalya kazanarak tamamladı.





Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği bulunan Buse Naz, olimpiyat gümüş madalyasını da başarılarına ekledi.