Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye sığınan İranlı din adam suikastta hayatını kaybetti /16 Ekim 2025 16:25

Türkiye'ye sığınan İranlı din adam suikastta hayatını kaybetti

İranlı din adamı Mesud Nazari İstanbul Arnavutköy’de yatsı namazı sonrası evine giderken uğradığı silahlı saldırıda boynundan ve göğsünden aldığı üç kurşunla hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, İran uyruklu din adamı Mesud Nazari silahlı saldırıya uğradı. Yatsı namazının ardından evine dönmekte olan Nazari, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu.

3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, saldırı sırasında boynundan ve göğsünden üç kurşun isabet eden Nazari olay yerinde ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan din adamı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İRAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN TEHDİT ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Nazari’nin yakın çevresinin ifadelerine göre, İranlı din adamı bir süredir İran güvenlik güçlerinden tehditler alıyordu. Ailesi, saldırının arkasında İran’ın istihbarat kurumlarının olabileceğini öne sürdü. Kaynaklar, “İslam Cumhuriyeti güvenlik kurumlarının parmak izleri bu olayda açıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.

2015’TEN BU YANA TÜRKİYE’DE YAŞIYORDU

2015 yılında Türkiye’ye gelen Mesud Nazari’nin yaklaşık 10 yıldır İstanbul’da yaşadığı, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca herhangi bir koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi. Nazari’nin İran’da 20 ay hapis yatmış olduğu da bildirildi.

Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'ye sığınan İranlı din adam suikastta hayatını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:35