Türkiye'ye sığınan İranlı din adam suikastta hayatını kaybetti

Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, İran uyruklu din adamı Mesud Nazari silahlı saldırıya uğradı. Yatsı namazının ardından evine dönmekte olan Nazari, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu.



3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ



Edinilen bilgilere göre, saldırı sırasında boynundan ve göğsünden üç kurşun isabet eden Nazari olay yerinde ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan din adamı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İRAN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN TEHDİT ALDIĞI İDDİA EDİLDİ



Nazari’nin yakın çevresinin ifadelerine göre, İranlı din adamı bir süredir İran güvenlik güçlerinden tehditler alıyordu. Ailesi, saldırının arkasında İran’ın istihbarat kurumlarının olabileceğini öne sürdü. Kaynaklar, “İslam Cumhuriyeti güvenlik kurumlarının parmak izleri bu olayda açıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.



2015’TEN BU YANA TÜRKİYE’DE YAŞIYORDU



2015 yılında Türkiye’ye gelen Mesud Nazari’nin yaklaşık 10 yıldır İstanbul’da yaşadığı, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca herhangi bir koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi. Nazari’nin İran’da 20 ay hapis yatmış olduğu da bildirildi.



Saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.

