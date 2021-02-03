Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'ye Suriye'den "yasa dışı nakil" suçlaması /03 Şubat 2021 19:38

Türkiye'ye Suriye'den "yasa dışı nakil" suçlaması

İnsan Hakları İzleme Örgütü, YPG üyeliğiyle suçlanan Suriyelilerin zorla alıkonarak yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye nakledildiğini ve keyfi yargılama süreçlerine tabi tutulduğunu iddia etti.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye'yi, Suriye'de kontrolü altındaki bölgelerdeki Suriye vatandaşlarını yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye naklederek yargılamakla suçladı.

Tutuklananların yakınlarının ifadeleri ve avukatlardan edinilen belgelere dayandırılan raporda, 2019 yılı Ekim-Aralık ayları arasında en az 63 Suriyeli'nin Resulayn bölgesinde, Türkiye destekli "Suriye Milli Ordusu" (SMO) güçlerince alıkonduğu ve Şanlıurfa'da bir cezaevine nakledildiği bildirildi.

PYD'nin silahlı kolu YPG'ye üye olmakla suçlanan Arap ve Kürt kökenli Suriyelilerin "terör örgütü üyeliği", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "kasten öldürme" suçlarından mahkemeye çıkarıldığı belirtiliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Direktör Yardımcısı Michael Page, sanıkların üzerine atılı suçları kanıtlayacak yeterli delillerin sunulamadığı davalarda, en az beş vakada en ağır suç olan ömür boyu hapis cezası verildiğini kaydetti.

"İşgal hukuku" hatırlatması

Şam'daki Suriye hükümetinin rızası olmadan bölgede etkili kontrole sahip olduğu için Türkiye'nin "işgalci güç" konumunda bulunduğuna işaret eden Page, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesine atıfla, "İşgalci güç olarak Türk makamlarının Suriye'nin kuzeydoğusundaki işgal hukuku uyarınca bireylerin haklarına saygı göstermesi gerekmektedir. Buna keyfi tutuklama ve kişilerin işgalci gücün topraklarına nakledilmesi yasağı da dahildir" diye konuştu.

Açıklamada 63 vakanın belgelendiği, ancak Suriye'den Türkiye'ye nakledilen Suriyelilerin gerçek sayısının 200'ü bulduğuna dair elde işaretler bulunduğu da kaydedildi.
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