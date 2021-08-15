Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği ve kilit önemde taşıyan kent Mezar-ı Şerif'te çarpıcı bir gelişme yaşandı. Taliban karşıtı cephede Türkiye’ye yakınlıklarıyla tanınan iki savaş ağası -Taciklerin grubu Cemiyet-i İslami’nin lideri Ata Muhammed Nur ve Özbek komutan Raşid Dostum- Mezar-ı Şerif'ten kaçtı. Dostum'un Taliban tarafından görüntülenen şatafatlı sarayı ise sosyal medyada tepki çekti.





‘KOMPLO KURULDU’





Mezar-ı Şerif'i Taliban'a karşı savunan yerel milis güçlerini komuta eden Nur, kaçma kararının ardından merkezi hükümetin kendilerine bir komplo kurduğunu iddia etti. Nur, kendisinin ve Dostum'un güvende olduğunu belirterek kentin bir 'komplo' yüzünden düştüğünü savundu.





Nur, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bizim sıkı direnişimize rağmen üzücü bir biçimde, büyük bir organize ve korkakça komplonun sonucunda, bütün hükümet ve Afgan güvenlik güçleri teçhizatı Taliban'a teslim edildi" ifadelerini kullandı. Nur, kendisi ile Dostum'u yakalama yapıldığını öne sürerek "Komployu, Mareşal Dostum ve beni tuzağa düşürmek için örgütlemişlerdi ama başarılı olamadılar" dedi. Nur, "Yolumuz burada bitmeyecek" ifadelerini de kullandı. Nur ve Dostum'un Özbekistan'a kaçtığı düşünülüyor.





SARAYDAKİ ŞATAFAT TEPKİ ÇEKTİ





Taliban ise Raşid Dostum'un Mezar-ı Şerif'teki şatafatlı ve lüks sarayının görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak dalga geçti.



