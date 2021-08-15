Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı /15 Ağustos 2021 11:26

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Afganistan'da batılı güçlerin bölgeyi terk etme süreci hız kazanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu... Görüntülerde Taliban'ın, Türkiye ile yakın bağlantısı da bulunan Raşit Dostum'un evini ele geçirdiği görülüyor.

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Taliban'ın Afganistan'da ele geçirdiği ve kilit önemde taşıyan kent Mezar-ı Şerif'te çarpıcı bir gelişme yaşandı. Taliban karşıtı cephede Türkiye’ye yakınlıklarıyla tanınan iki savaş ağası -Taciklerin grubu Cemiyet-i İslami’nin lideri Ata Muhammed Nur ve Özbek komutan Raşid Dostum- Mezar-ı Şerif'ten kaçtı. Dostum'un Taliban tarafından görüntülenen şatafatlı sarayı ise sosyal medyada tepki çekti.

‘KOMPLO KURULDU’

Mezar-ı Şerif'i Taliban'a karşı savunan yerel milis güçlerini komuta eden Nur, kaçma kararının ardından merkezi hükümetin kendilerine bir komplo kurduğunu iddia etti. Nur, kendisinin ve Dostum'un güvende olduğunu belirterek kentin bir 'komplo' yüzünden düştüğünü savundu.

Nur, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bizim sıkı direnişimize rağmen üzücü bir biçimde, büyük bir organize ve korkakça komplonun sonucunda, bütün hükümet ve Afgan güvenlik güçleri teçhizatı Taliban'a teslim edildi" ifadelerini kullandı. Nur, kendisi ile Dostum'u yakalama yapıldığını öne sürerek "Komployu, Mareşal Dostum ve beni tuzağa düşürmek için örgütlemişlerdi ama başarılı olamadılar" dedi. Nur, "Yolumuz burada bitmeyecek" ifadelerini de kullandı. Nur ve Dostum'un Özbekistan'a kaçtığı düşünülüyor.

SARAYDAKİ ŞATAFAT TEPKİ ÇEKTİ

Taliban ise Raşid Dostum'un Mezar-ı Şerif'teki şatafatlı ve lüks sarayının görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak dalga geçti.

Taliban militanları, Dostum'un sarayında ellerinde silahlarla altın varaklı koltuklarda bağdaş kurup yemek yerken görüntülendi. 

Afgan halkının savaş ve yoksulluğa gömülmesine rağmen Dostum'un böylesine şatafatlı bir saraya sahip olması sosyal medyada tepki çekti.
Afganistan'ın en zengin isimlerinden ve Balkh vilayetinin eski valisi olan Nur, geniş çaplı yolsuzluklarla suçlanan bir isimdi. Sovyet işgalinden bu yana Taliban'la savaşan ve aynı zamanda eski devlet başkanı yardımcısı Raşid Dostum ise ülkeye, Taliban'la mücadele amacıyla yaklaşık 10 gün önce Türkiye'den dönmüştü. Dostum, Afganistan'da çok sayıda insan hakları ihlali ve savaş suçuyla da suçlanan bir isim.

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