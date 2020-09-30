Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye yönelik tüm seçenekler masada /30 Eylül 2020 09:37

Türkiye'ye yönelik tüm seçenekler masada

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözülmesinde Türkiye'nin "yapıcı" olmaması durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarlarının savunulması için "tüm seçeneklerin masada olduğunu" açıkladı.

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Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ile Türkiye arasında Akdeniz'de hidrokarbon arama bölgelerinin sınırlandırılması konusunda yaşanan ihtilaf Brüksel'de perşembe ve cuma günü AB Zirvesi'ne katılacak devlet ve hükümet başkanları tarafından görüşülecek.

Michel'in 27 Avrupa Konseyi üyesine gönderdiği davet mektubunda perşembe akşamı verilecek yemeğin sadece Doğu Akdeniz'e ve Türkiye ile olan ilişkilere ayrılacağı belirtildi.

Michel mektubunda "Hedefimiz, tüm bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak amacıyla Türkiye ile yapıcı bir diyalog alanı yaratmak ve AB üyesi tüm devletlerin egemenlik haklarına ve egemenliklerine saygı gösterilmesini garanti altına almaktır. Bu, Türkiye yapıcı bir şekilde angaje olursa mümkün olabilir. Üye ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin meşru çıkarlarını savunmak için tüm seçenekler masada bulunmayı sürdürüyor" uyarısında bulundu.

Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz meselesi hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Macron Türkiye'yi, Yunanistan ve Kıbrıs ile yaşanan gerginliğin hafifletilmesi için "açık bir şekilde" adımlar atmaya çağırmıştı.
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