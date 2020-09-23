Türkiye'yi almadılar : Doğu Akdeniz'de gaz forumu kuruldu

Doğu Akdeniz'deki hegemonya mücadelesinde, altı ülke Türkiye'yi dışlayarak gaz forumu kurdu.





Filistin'in de yer aldığı foruma katılan ülkeler ortak bir bildirim yayımladı. Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'ün yer aldığı forumun merkezi Mısır. Forumun amacı, D. Akdeniz'deki enerji kaynaklarının çıkarılması ve ihracatının sağlanmasını teşvik etmek.





Gaz forumu kurum tüzüğü ise, internetten yayımlanan bir törenle imzalanırken, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Filistin'in de sürecin bir parçası olduğunu söyledi.





Foruma, Fransa'nın da katılmak istediği, ABD ve AB'nin ise gözlemci olarak yer almak istediği iddia edildi.





Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, ortak bildiride 'bölgesel refah ve istikrar' vurgusu yapıldı. Forum Kahire'de bir dizi toplantı gerçekleştirirken, D. Akdeniz'e sınır olan ülkelerin katılımına yeşil ışık yakıldı.





Diğer ülkeler ise gözlemci olarak forumda yer alabilecek.





Steinitz yaptığı açıklamada türünün ilk örneği olan forumun Arap ve Avrupa ülkeleri için bölgesel işbirliği getireceğini, 30 milyar dolar değerinde İsrail gazının Ürdün ve Mısır’a ihraç edilmesine ilişkin kontratlar yapıldığını ve bunun sadece başlangıç olduğunu söyledi. Mısır, bu yıl başında Avrupa ve Asya’ya tekrar ihraç etmek için İsrail doğalgazını ithal etmeye başlamıştı. Türk yetkililerin geçtiğimiz günlerde Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması teklif ettiği öne sürülen Mısır, İtalyan enerji şirketi Eni ile 2015 yılında 849 milyar metreküp büyüklüğünde olduğu düşünülen Zohr doğalgaz sahasını keşfetmişti. Ancak bölgesel siyaset, altyapı ve ulaşım maliyetleri, bölgedeki gazın çıkartılmasına ilişkin süreci karmaşıklaştırmıştı. Sonrasında Mısır, Yunanistan ile Türkiye’nin hak iddia ettiği MEB ile örtüşen bir anlaşma imzamıştı. Türkiye bu anlaşmayı tanımıyor.





Gelişmelere paralel Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Euronews’de yer alan habere göre, Doğu Akdeniz’de tansiyonun düşürülmesinin öncelikli hedefinin “Türkiye’nin GKRY’ye ait egemenlik haklarını yeniden ihlal etmesinin önüne geçmek ve Kıbrıs sorununu çözmek” olduğunu söyledi, bu çabaların BM Güvenlik Konseyi’nde görüşüldüğü şekliyle “çift taraflı ve ortak federe devlet” şeklinde olacağını belirtti. Sakellaropoulou konuşmasında çözümün ön koşulları arasında “Çağ dışı bir garantörlük, işgale ilişkin haklar ve işgalci bir ordunun kaldırılması olduğu” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bölgedeki kazanımlarını kabul etmeyeceklerini belirten Yunan Cumhurbaşkanı “Sarsılmaz ortak hedefimiz ‘işgali’ sonlandırmak ve Kıbrıs’a BM Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı kararları doğrultusunda çözüm bulmaktır” diye konuştu.