Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek 4 takım belli oldu

Bu sezon Anadolu Efes'in ipi göğüslediği THY EuroLeague ve ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmesi beklenen 4 takımın onay belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Basketbol THY EuroLeague ve ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon mücadele edecek takımlar belirlendi. Basketbol THY EuroLeague ve ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon mücadele edecek takımlar belirlendi.

EuroLeague'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-23 sezonunda söz konusu iki turnuvaya katılacak takımlar, yönetim kurulu toplantısında onaylandı.THY EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, ULEB Avrupa Kupası'nda ise Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom, gelecek sezon Türkiye'yi temsil edecek takımlar oldu.Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rus takımlarını gelecek sezon da turnuvalardan men eden EuroLeague yönetimi, Sırbistan'ın Partizan ve İspanya'nın Valencia ekiplerini özel davetiyeyle lige dahil etti.