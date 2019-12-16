Türkiye'yi bekleyen tehlike

Bu nedenle de son yıllarda bankalardaki döviz mevduatları rekor seviyelere çıkmış durumda.Peki vatandaşlar dövizlerini bankalardan çekmeye karar verirse ne olur?





Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bu soruya yanıt aramaya çalıştığı 16 Aralık tarihli yazısında, "Bu para nereden bulunacak" sorusunu yöneltiyor.





"İşte Türkiye'nin yaşamakta olduğu tehlike buradadır. Üstelik bu tehlikeyi dile getiren bir dönem Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda oturan Durmuş Yılmaz ise konuya daha bir dikkatle eğilmek gerekir" yorumunu yapan Aktaş, Durmuş'un bu konudaki şu sözlerini hatırlattı:





"Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da sordum. Dedim ki, ‘Döviz tevdiat hesaplarının geldiği bu seviye sizi korkutmuyor mu?’ Çünkü hesaplar 2016 aralık ayında 137 milyar dolardı, bugün 195 milyar dolara çıktı.(...) Siz ne yaptınız, stopajı artırdınız, BSMV getirdiniz, başka tedbirler aldınız ve vatandaşa ‘Dövize yaklaşma’ dediniz ama vatandaş 7 liradan döviz aldı, 6 liradan aldı, 5 liradan aldı, pozisyon oluşturdu ve o dövizlerden şu anda zırnık vazgeçmiyor. O dönemde yüzde 25’lik, 30’luk faizlerden vazgeçti. Vatandaş zarar etmesine rağmen dövizinin üstünde oturuyor. Bence bu son derece önemli bir risk. Bu sizi korkutmuyor mu? Bununla ilgili ne tedbir alacaksınız. Vatandaş günün birinde dövizini çekmeye giderse ne yapacaksınız? Bu döviz nerede? Şu anda bankaların muhabir hesaplarında 190 milyar dolar, 195 milyar dolar yok."





Vatandaşın dövizini istemesi halinde ne olacağını sorgulayan, TL'nin basılarak bu sorunun üstesinden gelinebileceğini ancak dövizde böyle bir durumun mümkün olmadığını hatırlatan Aktaş, Yılmaz'ın dövizlerin satılması tehlikesine değindiğini de aktardı ve ekledi:





"Peki, işleri güzel yaptınız, enflasyonu kontrol altına aldınız, vatandaş o zaman bu dövizlerini çözdürmeye başlarsa, satarsa, o zaman nasıl tedbir alacaksınız? Bu durum ihracatı nasıl etkileyecek ve piyasadan parayı nasıl çekeceksiniz?"