Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye'yi böyle tehdit etti: Gemilerini batıracağım /11 Aralık 2019 15:48

Türkiye'yi böyle tehdit etti: Gemilerini batıracağım

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da ulusal mutabakatı ile yürüttüğü ilişkilere yine Libya'dan tehditkâr bir cevap geldi.

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Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı donanmanın kurmay başkanı Farag el-Mahdavi, Yunanistan merkezli yayın kuruluşu Alpha TV'ye konuştu. 

Libya'da Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı silahlı mücadele veren Hafter'in destekçilerinden el-Mahdavi, bölgeye yaklaşan Türk gemilerini batırmak için emir aldığını söyledi. 

General Hafter'e bağlı donanmanın kurmay başkanı Farag el-Mahdavi, Türkiye'yi hedef aldı.

El-Mahdavi, Yunan televizyonuna verdiği mülakatta, "Emir aldım. Türk araştırma gemileri buraya geldiğinde bir çözümüm olacak. Onları batıracağım. Bu emri Hafter'den aldım." dedi. 

El-Mahdavi önceki günlerde Facebook hesabında, "Başkent Trablus'u özgürleştirip Türk rüyasını yok edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat hükümeti ile 27 Kasım'da deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamıştı. 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge sınırını genişleten anlaşmaya diğer ülkeler tepki göstermişti. 

Yunanistan, "Persona non grata (istenmeyen kişi)" ilan ettiği Libya'nın Atina büyükelçisinden 24 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.
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