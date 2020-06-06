Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'yi bu kez 'es geçti' /06 Haziran 2020 10:32

Türkiye'yi bu kez 'es geçti'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

SHABER3.COM

Moody's'den yapılan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 5 Haziran tarihi verilen Türkiye, Rusya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti için güncelleme yapılmadığı bildirildi. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinden ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan Fitch Ratings, 22 Şubat'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti. 

Standard&Poor's (S&P) ise 7 Mayıs'ta Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit ettiğini duyurmuştu.

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