Samanyolu Haber /Ekonomi / "Türkiye'yi hisse senedi piyasasında bir alt lige düşürebiliriz" /24 Haziran 2020 10:01

"Türkiye'yi hisse senedi piyasasında bir alt lige düşürebiliriz"

Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye'deki uygulamaların hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaştırdığını; bunun sürmesi durumunda Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarabileceği uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI Türkiye hisse senedi piyasasının gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Dünya çapında endeks izleyen fonların büyük bir bölümü MSCI endekslerine bakarak portföylerini belirliyor. Bir ülkenin endeksten çıkarılması veya endeks içindeki ağırlığının azaltılması hisse piyasalarından yatırımcıların çıkmasına neden olabiliyor.

MSCI ayrıca Türkiye hisse senedi piyasasına yatırımcı erişiminin daha da kötüleşmesi durumunda, Türkiye endeksinin gelişme ihtimali olan veya solo/tekil piyasalar statüsünde yeniden sınıflandırılabileceğini belirtti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre MSCI'dan yapılan açıklamada "17 Haziran 2020'de yayımlanan MSCI 2020 Piyasa Erişimi İncelemesi'nde vurgulandığı üzere, Türk hisse senedi piyasasına yatırımcı erişimi, Ekim 2019 ve Şubat 2020'de açığa satış ve hisse senedi borç/ödünç verme yasaklarının getirilmesinden olumsuz etkilendi" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bu yasaklar, kurumsal yatırımcıların aktif yatırım görüşlerini ifade etme ve portföy riskinden korunmasını ciddi şekilde kısıtlıyor" denildi.

Türkiye'nin endekste mevcut durumu nasıl?

Türkiye halihazırda aralarında Güney Afrika, Rusya, Çin, Hindistan ve Yunanistan’ın da olduğu MSCI gelişen piyasalar endeksleri kategorisinde yer alıyor. MSCI’ın öncü gelişen piyasalar kategorisinde Hırvatistan, Romanya, Sırbistan gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Bahreyn, Ürdün ve Lübnan gibi Ortadoğu ülkeleri bulunuyor. “Ayrık” kategorisinde ise Bosna, Ukrayna ve Filistin gibi piyasalar yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Doktorlar televizyonda YKS'yi tartıştı(!): Böyle fasülyeden konuşuyorsunuz, gerizekalılar!

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:19