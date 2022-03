Türkiye'yi kar fırtınasından sonra zam fırtınası vurdu

Yurttaşlar güne yeni zamlarla uyandı. Et ve Süt Kurumu, yaptığı açıklamada et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi. Kurum, karkas kesim fiyatının yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıktı.











Öte yandan, benzin ve motorine mart ayı içerisinde gelen zamların ardından, 3 gün üst süte indirim gelmişti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zamlanacak.



Bu geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,25 TL’ye yükselecek.



Benzinin litresi Ankara’da 19,80 TL’ye, İzmir’de 19,82 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,36 TL’ye yükselecek.











Covid-19 salgını ardından Ukrayna - Rusya savaşının patlamasıyla uluslararası piyasalarda belirsizlik sürüyor. Son olarak fabrikalarda kullanılan doğalgaza yüklü miktarda zam geleceği iddia edildi. Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak son dönemde her ay doğalgaz satış fiyatlarında artışlar yapılıyor.



Ancak, BOTAŞ çıkış fiyatlarına zam için genellikle ay başlarında açıkladığı tarifeleri kullanıyor. BOTAŞ verilerine göre mart ayı itibarıyla küresel olarak doğalgaz satış fiyatları 2022’de bir miktar gerilemekle birlikte yüzde 349,72 oranında artarak 10 bin metreküpte 945,95 dolar oldu.