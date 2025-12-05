Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'yi sarsan hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı: Market arabasıyla Adliye soygunu /05 Aralık 2025 10:30

Türkiye'yi sarsan hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı: Market arabasıyla Adliye soygunu

Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli bir memurun, adli emanette bulunan yüklü miktardaki altın ve gümüşü çaldığı skandalının detayları netleşmeye başladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturmada, hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı adli emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine şüphelenen savcılık, bürodaki kasaların kontrol edilmesini istedi. Anahtarların emanet memuru Kemal D.’de bulunması nedeniyle kasalar açıldığında, bölümlerin tamamen boş olduğu tespit edildi.

İlk incelemeye göre emanetlerde bulunması gereken yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kayıp olduğu belirlendi. Bunun üzerine savcılık, her iki görevli hakkında işlem başlattı.

ŞÜPHELİ İNGİLTERE’YE KAÇTI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, olayın bir numaralı şüphelisi Erdal Timurtaş’ın 19 Kasım 2025’te saat 08.22’de eşi ve çocuklarıyla birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıktı.

Timurtaş’ın yurt dışına kaçtığı belirlenirken, adliyedeki diğer görevli Kemal D. gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

MARKET ARABASIYLA HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI
Skandalı daha da çarpıcı hale getiren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Erdal Timurtaş’ın, bir market arabasıyla emanet bürosuna girdiği, içerideki altın ve gümüşleri araca doldurduğu ve ardından kapıdan çıkarak uzaklaştığı görülüyor.
