Türkiye'yi suçladılar: Konsoloslukların kapanma sebebi Suriye'deki suikast mı?

Suriye’nin kuzeyindeki El-Bab şehrinde Ahrar uş-Şam Hareketi’nin liderlerinden Ebu Uday Olan’ın öldürülmesinin ardından şehirde tansiyon yükseldi.







Şarku’l Avsat’ın haberine göre, sosyal medyada aktivistler gösteri çağrısında bulunurken, bir insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğrayan Olan’ın ölümünün arkasında Türk güçlerinin olduğu iddia edildi.





Örgüt, Olan'ı hedef alan mühimmatın kalıntılarının fotoğraflarını yayınladı. Söz konusu mühimmatın Türk şirketi Roketsan tarafından üretilen ve Bayraktar İHA’larında kullanılan MAM-L olduğu ortaya çıktı.





Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise 29 Ocak'ta Halep'in doğu kırsalındaki Fırat Kalkanı bölgesinde El-Bab şehrinin duvarlarında, Bayraktar İHA’sının füzeleri ile hedef alınan Ahrar uş-Şam Hareketi’nin komutanlarından birinin ölümüne karıştığına dair yazıların arttığına işaret etti.





Söz konusu yazılarda “Erdoğan'a mesaj: Suriye halkını kaybetmeyin”, “Halk, Bayraktar’dan hesap sorulmasını istiyor” ve “Şehit kanı bize nur, zalimlere ateştir” ifadeleri kullanıldı.





KONSOLOSLUKLAR BU NEDENLE Mİ KAPANDI?

Ahrar uş-Şam adına sosyal medyada paylaşılan tehdit videoları ve suikastla ilgili Ankara'ya yöneltilen suçlamalar, son dönemde ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin güvenlik tehdidi nedeniyle İstanbul'da temsilciliklerini kapatmasını gündeme getirdi.





Konsoloslukların kapanmasını İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'ye karşı psikolojik savaş yürütülüyor" sözleriyle değerlendirmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise konuyu 'maksatlı bir eylem' olarak gördüklerini söylemişti.





Ancak Türkiye'nin Rusya'nın arabuluculuğunda Esad rejimiyle ilişkileri düzeltme yoluna gitmesinin Suriye'deki bazı muhalif grupların tepkisini çektiği biliniyor. Olan'a yönelik suikastın da Türkiye-Suriye ilişkileriyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.