Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'yi terkedenler kervanına Recep İvedik de katıldı: İşte yeni ülkesi! /24 Ekim 2025 09:53

Türkiye'yi terkedenler kervanına Recep İvedik de katıldı: İşte yeni ülkesi!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye’den ayrılarak İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti.

SHABER3.COM

Türkiye son yıllarda göç tartışmaları yaşıyor. Yaşanan hukuksuzlukların yanı sıra ekonomik kaygılar sebebiyle birçok insan Türkiye'yi terketti. 

Özellikle 15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuzluklar sebebiyle ciddi bir genç beyin göçü yaşandı. Türkiye'yi terk eden doktorlar da sık sık tartışma konusu oldu.  

Son olarak, Recep İvedik karakteriyle tanınan komedyen Şahan Gökbakar da kariyerinde ve özel hayatında radikal bir karar alarak Türkiye'den ayrılıp İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Bu kararın ana nedeninin, Gökbakar'ın çocukları Deniz Efe ve Ela'nın eğitimi olduğu iddia ediliyor. Komedyen, çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için geçtiğimiz aylarda Londra'ya taşındı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'yi terkedenler kervanına Recep İvedik de katıldı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:43:11