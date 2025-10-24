Türkiye'yi terkedenler kervanına Recep İvedik de katıldı: İşte yeni ülkesi!

Türkiye son yıllarda göç tartışmaları yaşıyor. Yaşanan hukuksuzlukların yanı sıra ekonomik kaygılar sebebiyle birçok insan Türkiye'yi terketti.





Özellikle 15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuzluklar sebebiyle ciddi bir genç beyin göçü yaşandı. Türkiye'yi terk eden doktorlar da sık sık tartışma konusu oldu.





Son olarak, Recep İvedik karakteriyle tanınan komedyen Şahan Gökbakar da kariyerinde ve özel hayatında radikal bir karar alarak Türkiye'den ayrılıp İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.





Bu kararın ana nedeninin, Gökbakar'ın çocukları Deniz Efe ve Ela'nın eğitimi olduğu iddia ediliyor. Komedyen, çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için geçtiğimiz aylarda Londra'ya taşındı.







