Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor /18 Temmuz 2025 00:15

Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor

Papa 14. Leo Perşembe günü, önümüzdeki aylarda Türkiye’yi ziyaret etmeyi umduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen Ortodoks ve Katolik hacı kafilesi üyeleriyle yaptığı toplantıda “İznik Konsili’nin yıldönümünün ekümenik anma törenine katılmak üzere birkaç ay içinde sizlerle tekrar bir araya gelebilmeyi umuyorum” diyen Papa, ilk yurtdışı gezisini Türkiye’ye yapabilir.

Bu yıl, Kilise tarihinde bir dönüm noktası olan İznik Konsili’nin bin 700. yıldönümü. İmparator Konstantin tarafından MS 325 yılında toplanan konsül, Roma İmparatorluğu’nun dört bir yanından Hıristiyan piskoposları bir araya getiren ilk konsüldü.

Merhum Papa Francis, Mayıs ayında İznik Konsili’nin yıldönümünde Türkiye’yi ziyaret edecekti, ancak 21 Nisan’da 88 yaşında ölmeden önce rahatsızlığı nedeniyle bu ziyaret iptal edildi.

Dünya Ortodoks Hıristiyanlarının lideri Ekümenik Patrik Bartholomeos, Leo’nun Türkiye’ye gitmek istediğini belirtmiş ve 30 Kasım Aziz Andrew Günü’nü olası bir tarih olarak işaret etmişti.
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