Türkkan: Bilmeyen yok, kafelerde dava pazarlıkları yapılıyor

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Yargıya güvenelim” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “Hangi yargıya? Sizden gelecek telefon talimatı ile hareket eden yargıya mı?” diyerek şok bir iddiada bulundu. Türkkan, Çukurambar’daki kafe ve lokantaların özel odalarında dava sonuçlarına dair pazarlıklar yapıldığını öne sürdü.







DAVA SONUÇLARI PAZARLIKLA DEĞİŞTİRİLİYOR

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın önceki gün yaptığı “Yargıya güvenelim” açıklaması üzerine dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Türkkan, dava sonuçlarının pazarlıkla değiştirildiğini öne süren paylaşımında, “Çukurambar’daki kafe ve lokantaların özel odalarında, dava sonuçlarına dair pazarlıkların yapıldığı, bu konuda bakanlık ve yargının ilgili birimleri ile birlikte çalışan grupların olduğunu, Ankara’da neredeyse bilmeyen yok.!” iddiasında bulundu.













Türkkan, bir başka paylaşımında ise “Adalet Bakanı demeç vermiş:



– Yargıya güvenelim..! Hangi yargıya? Sizden gelecek telefon talimatı ile hareket eden yargıya mı?” ifadesini kullandı. “Türkiye’de “hukukun üstünlüğü” ve “temel haklar” konusunda laf eden kim var ise; vurun ağzına bu tabloyu” diyen Türkkan Türkiye’nin 140 ülke arasında 134. sırada olduğunu gösteren Hukuk Üstünlüğü Endeksi tablosunu paylaştı.









