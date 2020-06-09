Samanyolu Haber /Gündem / Türkler için kara tablo: Alman olmak için başvuranların neredeyse tamamı üniversite mezunu /09 Haziran 2020 11:03

Türkler için kara tablo: Alman olmak için başvuranların neredeyse tamamı üniversite mezunu

Almanya’da 2019 yılında 128 bin 900 yabancı, Alman vatandaşlığına geçti. İlk sırada 16 bin 200 kişi ile Türkler, 2. sırada 14 bin 600 kişi ile İngilizler yer aldı.

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından CHP MYK'ya sunulan raporda “Alman vatandaşlığına geçen Türklerin tamamına yakını, üniversite mezunu. Bu tablo, ülkemizdeki siyasi ve ekonomik koşulların bir sonucudur'' denildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, raporda şu görüşlere yer verildi:

“Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin sonuçlarına göre Almanya'dan vatandaşlık alan yabancıların sayısı yüzde 15 arttı. İktidarın bir yıl önce ilan ettiği beyin göçünü tersine çevirme, yurt dışındaki Türk bilim insanlarına dolar ve Euro bazında maaşlar vaat ederek ülkeye dönemlerini sağlama kampanyası da sonuç vermedi.”
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