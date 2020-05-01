Türkler İngilizce'den sınıfta kaldı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, İngilizce öğrenme sorununun sebeplerini ve koronavirüs günlerinde yapılması gerekenleri anlattı.







“Türkçeyi ne kadar öğreniyorsak, İngilizce’yi de o kadar öğreniyoruz. Haftada 2 saat ders vererek kimseye İngilizce öğretilemez" diyen Balçıkanlı, “Ders saatleri arttırılıp sınavlar testle değil dört temel dil beceresini ölçecek nitelikte yapılmalı” önerisinde bulundu.





Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Prof. Dr. Cem Balçıkanlı şunları kaydetti:





"İngilizce yeterlilikte dünyada en kapsamlı sıralamayı İngilizce Yeterlilik Endeksi (EPI) yapıyor. Türkiye, çok düşük veya alt seviyelerde kalıyor. Global dünyada, 79. olamayız.





İngilizce öğretmenlerine, ‘Yabancı dil niye öğretemiyorsunuz?' diye sorulunca, kendilerini suçlu hissediyorlar. Oysa, aralıkta PISA açıklandı. Okuduğunu anlamada Türkiye, 37 OECD ülkesinin gerisinde kalıp, 79 ülke içinde 40. oldu.





Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yine 40 Türkçe sorusunda doğru cevaplama ortalaması 14,6’da kaldı. Öğrenciler, anadili temel Türkçe bilgisinden mahrum. Kimse, Türkçe öğretmenlerine, ‘Neden Türkçe öğretemiyorsunuz?' diye sormuyor. Eğitim, bir bütün olarak ele alınmalı. Okuduğunu anlamada başarılı olursak, sonucunu yabancı dilde de görürüz. Yabancı dil eğitiminde yanlışın, tek yanıtı yok. Ders saatleri, yeniden düzenlenip, öğretim yöntemleri çeşitlendirilmeli. Haftada, 2 saat dersle kimse İngilizce öğrenemez. En önemli sorun, ölçme ve değerlendirmedeki tutarsızlık.





Yabancı dil sınavı, çoktan seçmeli testle olmaz. Dört temel dil becerisini ölçecek nitelikte sınav yapılmalıdır. Kolejlerde ve bazı devlet okullarında 5. sınıflara verilen 18 saatlik İngilizce eğitimi, tüm 5. sınıflara verilmeli."