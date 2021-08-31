Türkler ithalat da istemiyor!

Uluslararası pazar araştırması şirketi Ipsos'un yaptığı araştırma, yaklaşık 1.5 yıldır dünyayı kasıp kavuran pandeminin, kamuoyunun küreselleşme ve serbest ticarete olan tepkisini artırdığını ortaya koydu. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre 25 ülkede 19 bin kişiyle yapılan ankete katılanların sadece yüzde 48'i küreselleşmenin ülkeleri için iyi bir şey olduğu konusunda hemfikir. Bu, pandeminin yaşandığı 2019 yılından bu yana yüzde 10'luk bir düşüşü ifade ediyor. Malezya yüzde 72 ile küreselleşme konusunda en olumlu görüşe sahip ülke olurken, onu yüzde 64'le Güney Afrika, yüzde 63'le de Peru izliyor. Türkiye ise yüzde 55 ile sıralamada 7'nci ülke konumunda.





TÜRKİYE LİDER





25 ülke genelinde ortalama yüzde 37'lik bir kesim, ülkelerinde mal ve hizmet ithalatını sınırlamak için daha fazla ticaret engeli olması gerektiği konusunda hemfikir, buna karşı çıkan kesimin oranı ise yüzde 27. Türkiye yüzde 56'yla, ticarete engel konulması gerektiğini en çok düşünen ülke olarak ilk sırada gelirken, onu yüzde 55'le Kolombiya ve Güney Afrika izliyor. Listenin son sırasında yüzde 22 ile Japonya gelirken, Hollanda yüzde 23, Almanya ise yüzde 24'le onu takip ediyor.





KÜRESELLEŞMENİN DEMOKRASİYİ ENGELLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR





Ankete katılanların yüzde 31'i küreselleşmenin hükümetlerinin etkili ekonomik politikalar uygulamasını engellediğini düşünürken, yüzde 42'si tarafsız veya fikri yok. Yüzde 28 küreselleşmenin ülkelerinde demokrasinin iyi işlemesini engellediğini kabul ederken, daha büyük bir oran (yüzde 32) aynı fikirde değil ve daha da büyük bir grup tarafsız veya fikirsiz (yüzde 40). Fransa bu kategoride yüzde 41'le ilk sırada gelirken, onu Türkiye yüzde 39'la, İtalya yüzde 38'le, Malezya yüzde 38'le izliyor. Güney Kore, yüzde 56 ile bu çoğunluğa katılmayan tek ülke.