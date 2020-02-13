Türkmen cezaevi günlerini anlattı

Türkmen, “271 gün işkence, taciz ve tehdit altında kaldım. Gözüm sürekli kapalıydı. 9 ay boyunca bana işkence yapıldı. Lambaların açık olduğu yerde günlerce ayakta bekletildim. Ayakta kalmaktan bayılarak yere düştüm. Çok az yemek verildi, çok zayıfladım” ifadelerini kullandı.







MAHKEMEDEKİ İFADELERİNDEN SONRA TÜRKMEN’E TEHDİT





Türkmen’in mahkemedeki ifadelerinden sonra tehdit edildiği de belirtildi. Gökhan Türkmen’in eşi Zehra Türkmen, bu konuda konuşmak istemediğini ifade etti. Eşinin can güvenliğinden endişe ettiği anlaşılan Türkmen, duruşmadan sonra eşiyle görüştüğünü ve eşinin ‘yanıma sürekli birileri geliyor’ dediğini aktarmakla yetindi.





2019 yılında kaçırılan 6 kişiden birisi olan Gökhan Türkmen, 9 ay boyunca yaşadıklarını mahkemede anlattı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyu Meclis’te gündeme getirdi.





Gergerlioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Gökhan Türkmen’in 2019 yılının Şubat ayında 6 kişi ile birlikte kaçırıldığını hatırlattı.





Gergerlioğlu, “Gökhan Türkmen şehir ortasında kaçırılmıştı. Biz bu olayı 9 ay boyunca İçişleri Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı makamına sorduk. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fuat Oktay, ‘Türk devlet geleneğinde insan kaçırma gibi bir suç olmamıştır, olmayacaktır’ diye yanıt verdi. Şimdi bu şahıs mahkemede konuştu, çok önemli şeyler söyledi” dedi.





Türkmen’in Antalya’da polis yelekli 3 kişi tarafından kaçırıldığını ve bir merkeze götürülerek 271 gün boyunca işkence gördüğünü açıkladığını aktaran Gergerlioğlu, “İçişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama bekliyoruz. MOBESE kayıtlarının incelenmesini istiyoruz. Polis yelekli 3 kişi kimdir, ortaya çıksın istiyoruz” dedi.





İLK DURUŞMADA YAŞADIKLARINI ANLATTI





Gökhan Türkmen’in sözde “terör örgütü üyeliği” soruşturması devam ederken, Türkmen bir başka davadan dolayı ilk kez 7 Şubat 2020 tarihinde Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.





Duruşmada bulunan Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi üyesi Av. Murat Mehmet Atak’ın Artı Gerçek’e verdiği bilgiye göre, Türkmen’e atanan avukat Ayşegül Güney, savunma yapmayacaklarını söyledi.





Bu sırada ayağa kalkan Türkmen, savunma yapmak istediğini, kendisine dikte edilen avukat Güney’i azlettiğini belirterek, Güney’in salondan çıkmasını istedi.Güney salondan çıktıktan sonra Türkmen, kayıp olduğu 9 ay boyunca neler yaşandığını anlattı.





POLİS YELEKLİ 3 KİŞİ KAÇIRDI





Antalya’da polis yelekli 3 kişi tarafından kaçırılarak ormanlık bir alana götürüldüğünü, burada elbiselerinin değiştirildiğini, daha sonra 4-5 saatlik araç yolculuğuyla bir merkeze götürüldüğünü belirten Türkmen, burada başka kişiler de olduğunu ancak tanımadığını ifade etti.





BAYILANA KADAR AYAKTA TUTULDU





Türkmen, “271 gün işkence, taciz ve tehdit altında kaldım. Gözüm sürekli kapalıydı. 9 ay boyunca bana işkence yapıldı. Lambaların açık olduğu yerde günlerce ayakta bekletildim. Ayakta kalmaktan bayılarak yere düştüm. Çok az yemek verildi, çok zayıfladım” ifadelerini kullandı.





271 günün sonunda tekrar Antalya’ya götürüldüğünü belirten Türkmen, “Sanki Antalya’daymışım gibi beni tekrar Ankara’ya götürdüler” dedi.





MAHKEME HEYETİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK





Bu açıklamalarının ardından mahkeme heyeti, durumu hem soruşturmayı yürüten savcılığa bildireceğini hem de savcılığa suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.





‘CEZAEVİNDE TEK BAŞINA TUTULUYOR, CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ’





Av. Mehmet Murat Atak, Gökhan Türkmen’in 3 kişilik odada tek başına tecrit altında tutulduğunu belirterek, “Can güvenliğinden endişe ediyoruz” dedi.





Atak, 6 kişinin cezaevinde aileleriyle görüşürken video kaydı yapıldığını ve yanlarında gardiyan bulunduğunu, Ankara Barosu’ndan avukat gittiği zaman da “sizi istemiyor” yanıtı verildiğini belirterek, “Tutukluluk değil resmen esaret bu” diye konuştu.





‘GÜVENLİ BİR ORTAM OLURSA DİĞER 5 KİŞİ DE KONUŞUR’





Atak, şöyle devam etti: “Diğer 5 kişinin korktuğu için konuşamadığına inanıyoruz. Güvenli ortamda olurlarsa onların da konuşacağını düşünüyoruz. Bu konuda aileler çok yoruldular, aylardır savaşıyorlar.”





BARO YENİDEN AVUKAT GÖNDERECEK





Bu arada, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin cezaevindeki 6 kişiyle görüşebilmek için yeniden avukat görevlendireceği öğrenildi.





Ankara Barosu avukatları daha önce de Sincan Cezaevi’ne gitmiş, ancak Salim Zeybek dışındakiler görüşmeyi kabul etmemişti. Salim Zeybek ile yapılan kısa süreli görüşmede ise avukatlar gardiyanların müdahalesine maruz kalmıştı.