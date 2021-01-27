Türkmen lider köpeği için resmi tatil günü ilan etti

Türkmenistan Lideri Berdimuhamedov kendisinin de beslediği ve heykelini diktirdiği Alabay cinsi köpekler için ilginç bir adım daha attı. Berdimuhamedov yine yerli bir tür olan Akal-Teke atı günü olarak kutlanan nisan ayının son pazar gününe Alabay cinsi köpeklerini ekleyerek tatil ilan etti.







Alabay köpekleri hakkında bir kitap yazan, Uluslararası Alabay Derneği başkanlığı da yapan Berdimuhamedov'un ilan ettiği tatil gününde köpek güzellik ve çeviklik yarışmaları yapılacağı açıklandı.





Genellikle küçükbaş hayvan sürülerini gütmek ve korumak için yetiştirilen iri yapılı Alabay köpekleri, güçlü ve kaslı yapılarıyla ön plana çıkıyor.







Tibet Mastifi ve Moğolistan Çoban Köpeği türlerinden geldiğine inanılan Alabaylar, Sovyetler Birliği ordusunda da kullanılmıştı