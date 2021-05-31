Türkmenistan Devlet Başkanı'nın , babası ölünce emir verdi: Saçlarınızı kesin!

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov'un babasının nisanda hayatını kaybetmesinin ardından, üst düzey erkek devlet memurlarının ve özel şirketlerin yöneticilerinin saçlarını kesmeleri emredildi. Türkmenlerin geleneksel takkesinin takılması da bu kişilerden istendi.





ABD yönetiminin desteklediği Özgür Avrupa Radyosu Türkmenistan Servisi'nin haberinde, devlet dairelerinde çalışan kadınların da siyah renkli şal takması gerektiği yazıldı.





SSCB döneminde Türkmen hükümetinde görev yapan emekli bir polis olan Melikkulu Berdimuhammedov, 18 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Emrin 40 gün boyunca geçerli olduğu öğrenildi.





Ülkede sadece beyaz arabaların kullanılmasını isteyen Devlet Başkanı'nın, vefatın ardından yaptığı seyahatlerde siyah renkli araba kullandığı kaydedildi.





Altmış üç yaşındaki Berdimuhammedov 2020'nin sonlarında, başkent Aşkabat'ın kuzeyinde babasının adını verdiği bir köyün ve aynı adı taşıyan bir müzenin açılışını yapmıştı. Özellikle polis memurları ve aileleri için tasarlanan köy, tek katlı onlarca evden oluşuyor.





Türkmenistan'ın kurucu lideri Saparmurat Türkmenbaşı Niyazov'un 2006 yılında hayatını kaybetmesinin ardından cumhurbaşkanı seçilen Gurbangulu Berdimuhammedov'un asıl mesleği dişçilik. 1979'da Türkmen Devlet Tıp Enstitüsü Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitiren Berdimuhammedov, 1997'ye kadar çeşitli hastanelerde doktorluk ve üniversitede öğretim üyeliği yaptı.





Yaklaşık 20 yıllık tıp kariyerinin ardından farklı bir yol izleyen Berdimuhammedov, 21 Aralık 2006'da Niyazov'un cenaze töreninin yapılmasının ardından meclis tarafından geçici lider olarak atandı. İki ay sonra ise altı rakibinin yarıştığı seçimden galip çıktı. Oyların neredeyse yüzde 90'ını alan Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın ikinci cumhurbaşkanı oldu ve halen görevinin başında.