Samanyolu Haber /Dünya / Türkmenistan first lady'si Berdimuhamedova ilk kez görüntülendi /30 Kasım 2021 11:09

Türkmenistan first lady'si Berdimuhamedova ilk kez görüntülendi

Türkmenistan'da Devlet Başkanı'nın eşi Berdimuhamedova, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında poz verdi. Bu fotoğraf ile birlikte Berdimuhamedova ilk kez resmi bir fotoğrafta yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Sputnik'in haberine göre görüşme öncesi Erdoğan ve Berdimuhamedov basına poz verirken, bu fotoğraf karesinde görüntülenen isim ülke gündeminde geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında eşi Emine Erdoğan yer alırken, Berdimuhamedov’un yanında ise daha önce hiç görüntülemeyen eşi Ogulgerek Berdimuhamedova hazır bulundu.

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Emine Erdoğan Twitter hesabından fotoğrafı "Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum" sözleri ile paylaştı.

Bu fotoğrafla Ogulgerek Berdimuhamedova, ilk kez resmi olarak bir fotoğrafta yer almış oldu. Gurbanguly Berdimuhamedov çeşitli televizyon programlarına katılırken yanında yalnızca çocukları ve torunları yer almıştı.
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