Samanyolu Haber /Dünya / Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin altın heykelini diktirdi /12 Kasım 2020 14:10

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin altın heykelini diktirdi

Türkmenistan Devlet Lideri Berdimuhamedov kendisinin beslediği ulusça sevilen Alabay cinsi köpeğin büyük bir heykelini diktirdi.

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Aşkabat şehir merkezindeki bir göbeğe 10 Kasım'da devlet töreni ile dikilen 6 metre boyundaki altın simi kaplama heykel için Türkmenistan devlet ajansı "Ulusun onuru ve kendine güvenini temsil ediyor" ifadelerini geçti. Heykelin altında köpeğin görüntülerinin ve resimlerinin döndüğü büyük kavisli bir led ekran bulunuyor.

Berdimuhammedov daha önce 2015 yılında da kendisinin at üzerinde dev bir heykelini diktirmiş, ülkesinde Alabay cinsi köpeğinin de heykelinin yaptırılacağını duyurmuştu.

Devlet televizyonundan yayınlanan törene Berdimuhammedov da katıldı. Heykel açılışına şarkı ve danslarla eşlik edildi. Yaşlı bir Türkmen genç bir Türkmen'e Alabay köpek takdim ederek Alabay türünün kuşaktan kuşağa aktarılan bir sembol olduğu gösterildi. Yapımına birkaç yıl önce başlanmış olan heykel Alabay köpeğini rejimin de bir sembolü haline getirmiş oldu. Alabay'dan önce heykel formunda onore edilen ve kutlanan tek hayvan Akal-Teke atıydı. 
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