Türkmenistan'da virüs sansürü

Otoriter bir yönetime sahip batı Asya ülkesi Türkmenistan bugüne kadar Covid-19 vakası ve can kaybı açıklamadı. Birleşmiş Milletler yetkilileriyle bir toplantı düzenleyen Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, “Eğer ülkemizde tek bir Covid-19 vakası bile olsaydı bunu bildirirdik. Dünya Sağlık Örgütü ile hükümetimizin salgın sebebiyle getirdiği kurallar aynı doğrultuda. Biz hiçbir şeyi saklamıyoruz” diye konuştu.







Aynı toplantıda konuşan Türkmenistan Sağlık Bakanı Nurmukhammed Amannepesov ise ülkelerinde 30 bin korona virüsü kiti olduğunu, Rusya, Türkiye ve Almanya’dan 40 bin kadar daha sipariş verdiklerini söyledi.





‘İSMİNE BİLE SANSÜR GETİRDİLER’







Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü geçen günlerde resmi verilere göre hiçbir hastanın bulunmadığı Türkmenistan’da “koronavirüs” kelimesine sansür getirildiğini iddia etmişti.





RFS ayrıca, “koronavirüs ya da Covid-19” gibi kelimelerin okullarda dağıtılan bilgi broşürlerinden de kaldırıldığını, bunun yerine “akut solunum yolu enfeksiyonu” ibaresinin yer aldığını bildirmişti.





Korona virüsü günümüzde 200’den fazla ülke ve bölgeye ulaştı. Henüz resmi olarak korona virüsü vakası görülmeyen ülkeler arasında Türkmenistan ve Kuzey Kore gibi otoriter rejimlerle nüfusu düşük bazı Pasifik Okyanusu adaları yer alıyor. Ancak öne sürülen bazı iddialara göre bu ülkelerde ortaya çıkan Covid-19 vakaları, hükümetleri tarafından gizleniyor.





Türkmenistan’ın, Asya’da en çok korona virüsü vakasının görüldüğü ülkelerin başında gelen İran’a 900 kilometre sınırı bulunuyor.