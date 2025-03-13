Türknet'i hakclediler, yarına kadar 9 milyon istiyorlar, yoksa...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucunda ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası ve statik IP gibi kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandı. Ancak finansal bilgilerin ve kullanıcı parolalarının güvende olduğu belirtildi.





Şirketi hackleyen kişinin TurkNet'e yarına kadar süre verdiği iddia edildi. Hackerın 3 bitcoin (yaklaşık 9 milyon TL) istediği de iddialar arasında.





Sözcü'de yer alan habere göre TurkNet, olayın ardından güvenlik önlemlerini artırdığını ve hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını ifade etti. Hukuki süreçlerin başlatıldığı ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde hareket edildiği bildirildi. Kullanıcılar, Online İşlem Merkezi ve mobil uygulamayı güvenle kullanmaya devam edebilecek. Sürece dair yeni gelişmelerin paylaşılacağı aktarıldı.