Samanyolu Haber /Gündem / Türknet'i hakclediler, yarına kadar 9 milyon istiyorlar, yoksa... /13 Mart 2025 14:43

Türknet'i hakclediler, yarına kadar 9 milyon istiyorlar, yoksa...

Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, 11 Mart 2025’te siber saldırıya uğradığını duyurdu. Hacker gruplarının şirketin veri tabanına sızdığı ve şirkete yarına kadar süre verdiği iddia edildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucunda ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası ve statik IP gibi kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandı. Ancak finansal bilgilerin ve kullanıcı parolalarının güvende olduğu belirtildi.

Şirketi hackleyen kişinin TurkNet'e yarına kadar süre verdiği iddia edildi. Hackerın 3 bitcoin (yaklaşık 9 milyon TL)  istediği de iddialar arasında.

Sözcü'de yer alan habere göre TurkNet, olayın ardından güvenlik önlemlerini artırdığını ve hizmetlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını ifade etti. Hukuki süreçlerin başlatıldığı ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde hareket edildiği bildirildi. Kullanıcılar, Online İşlem Merkezi ve mobil uygulamayı güvenle kullanmaya devam edebilecek. Sürece dair yeni gelişmelerin paylaşılacağı aktarıldı.
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