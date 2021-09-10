Türköne'ye tedavi için yurtdışına çıkış izni verilmedi

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları siyaset bilimci Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir’in, haklarında verilen ve istinaf mahkemesince onanan hükümlerin Yargıtay tarafından bozulması sonrası yeniden yargılanmalarına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.





Türköne, Alpay ve Bulaç’ın avukatlarıyla katıldığı duruşmada, tanık olarak dinlenen CHP eski milletvekili Prof. Binnaz Toprak, Şahin Alpay’ı akademisyen kimliğiyle tanıdığını, din ve laiklikle ilgili yazılar yazdığını söyledi.





Tanık ifadelerinin ardından sanıkların talepleri alındı.





ALİ BULAÇ: HAKKIMDAKİ AİHM KARARININ TERCÜMESİ İÇİN 30 BİN TL İSTENDİ





Prof. Dr. Türköne, sağlık sorunları olduğunu ve yurt dışındaki tedavi imkanlarını değerlendirmek istediğini belirterek hakkında yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Ali Bulaç ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 8 Haziran’da, hakkında hak ihlali yapıldığına dair verdiği kararı mahkeme heyetine sundu. Fransızca olan metnin çevirisi için 30 bin lira istendiğini ifade eden Bulaç, kararın mahkeme aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na gönderilerek çevirisinin yapılmasını istedi.





Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, Türköne hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına, Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmetti.





Mahkemeye gelmeyen ve tanık olarak ifade vermesi gereken Ümit Erol ile Hüseyin Gülerce hakkında tebligat çıkarılmasını ve AİHM kararının Türkçe çevirisinin istenilmesine karar veren heyet duruşmayı 11 Ocak 2022’ye erteledi.