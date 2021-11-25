Samanyolu Haber /Gündem / Turkovac acil kullanım için başvurdu /25 Kasım 2021 17:15

Turkovac acil kullanım için başvurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de geliştirilen inaktif aşı Turkovac'ın acil kullanım onayı için başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Koca, aşının bu yıl içinde kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesini sunarken yaptığı konuşmada "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz" dedi.

DW'nin haberine göre konuşmasında Covid-19 pandemisi kapsamında Covid-19 aşılarının alımı için 17 milyar TL olmak üzere toplamda 20,7 milyar TL harcama yapıldığı bilgisini veren Koca, Turkovac'ın Türkiye'nin en geniş kapsamlı, tamamen yerli imkanlarla yürütülen ilk faz 3 klinik araştırma olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü (TÜSEB) tarafından toplamda 7 aşının AR-GE çalışmalarına destek verildiğini söyleyen Koca, pandemi döneminde AR-GE çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çekti.

Turkovac, Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli öncülüğündeki bir ekip tarafından geliştiriliyor.


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