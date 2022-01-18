Samanyolu Haber /Gündem / Turkovac aşısı için şeffaflık çağrısı /18 Ocak 2022 00:40

Turkovac aşısı için şeffaflık çağrısı

Türkiye geliştirilen koronavirüs aşısı Turkovac konusunda bir açıklamada bulunan Türk Toraks Derneği (TTD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) yönetimlerinin, aşının tüm verileri ve üretim koşullarına ilişkin raporların açıklanmasını istedi.ği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Türk Toraks Derneği (TTD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) yaptıkları ortak açıklamayla yerli Kovid-19 aşısı Turkovac’ın tüm verileri ve üretim koşullarına ilişkin raporların da açıklanmasını istedi.

Üç uzmanlık derneği daha önce yaptıkları uyarılar sonucu Turkovac’a ait verilerin, kısmen, gecikmeli de olsa açıklanmış olmasını ve aşının koruyucu etkinliğinin gözlenmesinin sevindirici olduğu belirterek “Bilimsel araştırma ve onay süreçlerinin zorunlu bir gereği olarak diğer araştırmaların, verilerin ve özellikle üretim koşullarına ilişkin diğer raporların da açıklanmasını bekliyoruz” çağrısı yaptı.

Aşı ve tıbbi ürünlerin üretilmesinin ulus ötesi şirketlerin inisiyatifine bırakılamayacak kadar hayati bir alan olduğunun ve kamunun sağlık alanında güçlü bir aktör olarak yetkinleştirilmesinin sağlanması istenen açıklamada "Turkovac konusunda Hacettepe Üniversitesinde açıklama yapan Prof. Dr. Serhat Ünal’ın ifadelerinden kendilerinin de acil kullanım onayı (AKO) sürecinin kısmen dışında olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Turkovac aşısı hakkında yapılacak bilgilendirmenin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ya da Sağlık Bakanlığının da katılımıyla yapılması daha uygun olurdu” denildi.
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