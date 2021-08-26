Samanyolu Haber /Gündem / Turkovac aşısı insan kobaylara uygulanmaya başlandı /26 Ağustos 2021 12:18

Turkovac aşısı insan kobaylara uygulanmaya başlandı

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen Covid-19 aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

SHABER3.COM

Faz-3 çalışmaları kapsamında daha önce Ankara Şehir Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan yerli inaktif Covid-19 aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde de e-Nabız üzerinden randevu alan gönüllülere uygulanıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Faz-3 çalışması tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek. Ona göre aşı etkinliği kıyaslanmış olacak. Bu aşıyı inaktif aşı olan Sinovac ile kıyaslamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Bozbay ise gönüllülerin e-nabız üzerinden başvuru yapabileceğini ifade etti.

TURKOVAC'ın uygulanmasında gönüllülerde önemli 2 kriter aradıklarına değinen Bozbay, "Aşı çalışmasına katılmak için aradığımız en önemli iki özellikten birincisi koronavirüs geçirmemiş olması, ikincisi herhangi bir koronavirüs aşısı olmamış olmak. Onun dışında alerji durumu, kronik hastalıkların öyküsü, ilaç kullanımı gibi durumlar ilk vizitemizde hemşire ve doktorlar tarafından değerlendirilip, kişinin çalışmaya uygunluğu belirlenmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Bozbay, aşı uygulanan gönüllüleri 6 gün boyunca telefonla arayarak takip ettiklerini ve 28. günde ikinci dozu uyguladıklarını kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Turkovac aşısı insan kobaylara uygulanmaya başlandı Sonraki Haber >>

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:25