Turkovac aşısı insan kobaylara uygulanmaya başlandı

TURKOVAC'ın uygulanmasında gönüllülerde önemli 2 kriter aradıklarına değinen Bozbay, "Aşı çalışmasına katılmak için aradığımız en önemli iki özellikten birincisi koronavirüs geçirmemiş olması, ikincisi herhangi bir koronavirüs aşısı olmamış olmak. Onun dışında alerji durumu, kronik hastalıkların öyküsü, ilaç kullanımı gibi durumlar ilk vizitemizde hemşire ve doktorlar tarafından değerlendirilip, kişinin çalışmaya uygunluğu belirlenmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Faz-3 çalışmaları kapsamında daha önce Ankara Şehir Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan yerli inaktif Covid-19 aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde de e-Nabız üzerinden randevu alan gönüllülere uygulanıyor.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Faz-3 çalışması tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek. Ona göre aşı etkinliği kıyaslanmış olacak. Bu aşıyı inaktif aşı olan Sinovac ile kıyaslamış olacağız" ifadelerini kullandı.Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Bozbay ise gönüllülerin e-nabız üzerinden başvuru yapabileceğini ifade etti.Bozbay, aşı uygulanan gönüllüleri 6 gün boyunca telefonla arayarak takip ettiklerini ve 28. günde ikinci dozu uyguladıklarını kaydetti.