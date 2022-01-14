Samanyolu Haber /Gündem / Turkovac'a Almanya'dan şok! /14 Ocak 2022 18:05

Turkovac'a Almanya'dan şok!

Almanya, Türkiye'nin ilk yerli aşısı olan Turkovac'ı olanların ülkeye alınmayacağını, hiç aşı olmamış sayılacaklarını duyurdu. AB’nin tanıdığı aşıları yaptıranlar ülkeye girebilecek.

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Türkiye’den sonra en çok Türk'ün bulunduğu Almanya, Türkler'e vize şartlarını güncelledi. 7 Ocak 2022 tarihli güncellemeye göre, 'Almanya'da geçerli sayılan aşılardan yaptırmayanlar, hiç aşı olmayanlar; negatif testi olsa bile' ülkeye alınmayacak. Turkovac aşısı olanlar Almanya’ya alınmayacak, hiç aşı olmamış sayılacaklar. AB’nin tanıdığı aşıları yaptıranlar ülkeye girebilecek. Ayrıca, Türkiye ve Almanya’da türeyen 'Alman vizesi şirketlerine' gidilmemesi istendi.

Tam aşılarını olmayıp da, Almanya'ya girmesinde zorunluluk bulunanlar (duruşma, mahkemede şahitlik gibi) ancak bunu kanıtlarlarsa, karantina şartıyla girebilecek. Aşılarını yaptırmamış olanlar, vize başvurusunda bulunabilecek ancak vizesi olsa bile Moderna, BioNTech, AstraZeneca ya da Johnson&Johnson aşısı olmamışsa, Almanya'ya alınmayacak.

İKİ DOZ TURKOVAC DA YETERSİZ

Sözcü'de yer alan habere göre, açıklamada ''Zorunlu seyahat nedeni yoksa da aşı olmamış kişiler başvurabilir. Ancak ülkeye girişe, tüm dozlar tamamlanınca izin verilecek.'' diye özetlendi. Türk aşısı Turkovac da, Çin aşısı ve Rus aşısı gibi Almanya'da tanınmıyor. Turkovac yaptıranlar, iki dozunu bu aşıdan tamamlasa bile Almanya'ya alınmayacak.

Türkiye'den seyahat kısıtlamaları sürdüğü için, corona virüsü kurallarına hep uyulması da talep edilirken, aşılarla ilgili Robert Koch Enstitüsü'nün sitesine bakılması önerildi. Bu sitede, AB'nin tanıdığı dört aşı dışında aşı bulunmuyor.

ARD: ÇİN AŞISINA BENZİYOR

Öte yandan Alman ARD televizyonu, Türk aşısı Turkovac'ın henüz bütün test sonuçlarının açıklanmadığını ve şüpheyle yaklaşımlar olduğunu duyurdu.

ARD, Kayseri Üniversitesi'nin etkinliğini yüzde 100 olarak açıklamasına rağmen, aşının etkisinde şüpheler olduğunu duyurdu. ARD, ''Etkinlik olarak Çin aşısına benzeyen bir vektör aşı. Henüz aşılanmamış ve milliyetçilik sloganlarına ihtiyaç duyanlara yapılabilir. Yandaş medya, bu aşıyı Erdoğan'ın sözleriyle övüyor ama bilim adamları çalışmanın üçüncü doz sonuçlarının açıklanmasını talep ediyor.'' yorumunu yaptı.

'VİZE İÇİN TEK YETKİLİ İDATA'DIR'

Türkiye'deki 'Alman vize merkezi' gibi, Almanya'da da son dönemde benzer ve gayriresmi 'Alman vize şirketleri' açıklaması da Berlin'in dikkatini çekti.

Alman Dışişleri Bakanlığı, bu şirketlere gidilmemesini önerdi.

Açıklamadan dikkat çeken detaylar şöyle:

''Tek yetkili, harici hizmet sağlayıcısı iDATA'dır. Üçüncü şahıs ve şirketlerin Vize Bölümü'ne veya randevu sistemine erişimi yoktur. İşlem için Vize Bölümü tarafından sadece vize ücreti (en fazla 80 Euro) tahsil edilir. Ayrıca iDATA, 32,81 EUR (en fazla) tutarında hizmet bedeli alır. Vize başvuru formları, bilgi notları ve randevu kaydı oluşturulması ücretsizdir.''
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