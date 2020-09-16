Samanyolu Haber /Teknoloji / Turksat 5A’yı SpaceX uzaya gönderecek /16 Eylül 2020 19:18

Turksat 5A’yı SpaceX uzaya gönderecek

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk´ın sahip olduğu uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX, 30 Kasım´da Türk uydusu TURKSAT 5A´yı uzaya gönderecek.

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TURKSAT’ın yeni uydusu TURKSAT 5A, 30 Kasım tarihinde uzaya gönderecek. Uyduyu ünlü girişimci Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Florida’daki Cape Canaveral Hava Üssü’nden fırlatacak.

ULAŞTIRMA BAKANI DUYURDU

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceX´in 30 Kasım´daki Türkiye görevini sosyal medyadan açıklayarak duyurdu. Bakan Karaismailoğlu “Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiye’mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz” dedi.

Turksat 5A uydusunun geliştirme çalışmaları Eylül 2011’e kadar dayanıyor. Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından geliştirilen TURKSAT 5A en az yüzde 20 yerli kaynak ve Airbus firması ile işbirliği sonucunda geliştirildi.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahip.

Yörünge yerleşimi olarak 31 derece doğu yörüngesi hedefleniyor. Uydunun fırlatılması 2020 sonunda planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmişti.

Uydunun yörünge görev süresi 15 yılın üzerinde olacak.
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