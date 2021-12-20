Samanyolu Haber /Teknoloji / Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı /20 Aralık 2021 10:52

Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

Türksat 5B uydusu, sabah saatlerinde ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

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Falcon 9 roketiyle başarılı şekilde uzaya fırlatılan Türksat 5B'den ilk sinyal alındı.

Türksat 5B, 42 derece Doğu yörüngesine 164 günde ulaşacak, ardından 45 günlük bir test süreci başlayacak. Yeni nesil elektrikli itki sistemine sahip uydunun 35 yıldan fazla dayanması bekleniyor.

Erdoğan'dan Elon Musk'a teşekkür

Uydu fırlatma törenine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sayın (Elon) Musk’ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum” dedi.

Uydunun Türkiye’nin veri kapasitesini en az 15 kat arttırması bekleniyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısı Türksat 5B'nin yörüngesine oturtulmasıyla sekize yükselecek.

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