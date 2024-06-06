TÜRKSAT 6A bilmecesi: Hangi Bakan’a inanacağız!

Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılacağı ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’na gönderilmesi amacıyla TUSAŞ’ta düzenlenen törende Bakanı Kacır ile Bakan Uraloğlu birer konuşma yaptı.



Kacır, TÜRKSAT 6A’nın dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta yer sabit yörüngede görev yapacağını söyledi. “Uydumuz bünyesindeki yazılımların tümüyle yerli imkanlarla geliştirilmesi, entegrasyon ve test faaliyetlerinin ülkemizde yürütülmesi sayesinde yakaladığımız yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranı bizim için bir başka gurur kaynağı. Bugüne dek haberleşme uydularını yurtdışı firmalardan temin eden ülkemiz, TÜRKSAT 6A ile birlikte haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olacak.” dedi.



TÜRKSAT 6A’nın Hindistan’ın tamamı, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da kapsama alanına alacağını kaydeden Uraloğlu, “Uydumuzla dünyadaki 10 haberleşme uydusu üreticisi ülke arasına giriyoruz.” diye konuştu.

