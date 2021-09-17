Samanyolu Haber /Gündem / Türksat 6A'yı Elon Musk fırlatacak /17 Eylül 2021 11:59

Türksat 6A'yı Elon Musk fırlatacak

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX'i tarafından uzaya fırlatılacak.

SHABER3.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX tarafından fırlatılacağını açıkladı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve Ek Protokolü'nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat AŞ arasında imzalanarak resmi olarak başladığını ifade etti.
 
Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021'de uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu, uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak" bilgisini verdi.

DOĞRUDAN İMZALANAN İLK ANLAŞMA

Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat AŞ'nin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar, proje yöneticisi kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlarla koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space X firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Sözleşme aynı zamanda Türksat AŞ olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firmayla doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat AŞ uzman kadrosuyla yürütülecektir."

Bu yılın ocak ayında Türksat 5A uydusu da SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılmıştı.

DÖRT TURİSTİ UZAYA GÖNDERDİ

Elon Musk tarafından kurulan ABD'nin uzay çalışmalarıyla ünlü şirketi SpaceX, insanlık tarihinde ilk kez uzaya turistik yolculuk başlatmıştı.

Dört uzay turistini taşıyan Dragon kapsülü, dünya çevresinde üç günlük seyahat için fırlatılmıştı. Uzay kapsülü, dünya çevresini yaklaşık saatte 27,360 km hızla yani ses hızından yaklaşık 22 kat yüksek hızla her 90 dakikada bir turlayacak.

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