Samanyolu Haber /Gündem / Türksat 6B uydusu ABD’den fırlatıldı /19 Aralık 2021 13:16

Türksat 6B uydusu ABD’den fırlatıldı

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06:58'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacak olan Türksat 5B'nin uzay yolculuğunun başlaması dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınladı.

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Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Türkiye saatiyle 06.58'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle başarıyla uzaya fırlatıldı. ( Paul Hennessy - Anadolu Ajansı )

Türksat 5B, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle bu sabah uzaya gönderildi.

Türkiye’nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06:58’de ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nden başarıyla uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacak olan Türksat 5B’nin uzay yolculuğunun başlaması dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uydunun devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını, bu sayede de internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere geniş bant uydu internet hizmeti verilebileceğini söyledi.

‘FREKANS VE YÖRÜNGE KULLANIM HAKLARININ KORUNMASINI SAĞLAYACAK’

Space X’in sahibi Elon Musk’ı Türkiye karşıtı lobilerin şantaj ve baskılarına boyun eğmediği için tebrik eden Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

“Bugün, Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz ocakta Türksat 5A’yı Falcon 9 roketiyle fırlatmış, haziran ayında da hizmete alma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B’yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk’ı ve Space X firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

‘3A VE 4A UYDULARINA YEDEKLİK YAPACAK’

Türksat 5B uydumuz, 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır. Ayrıca Türksat 5B’nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsamı alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecektir. Uydumuz, 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Space X firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürütülen başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan herkese şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”
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