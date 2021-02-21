Türkşen'in muvazzaf SAT komandolarına yaptığı işkence satır satır belgelendi

İngilizce yayın yapan Nordic Monitor haber sitesi, 15 Temmuz'da gözaltına alınan SAT komandosu astsubay Gökhan Karabacak'ın ifadelerini yayınladı. Habere göre, Ergenekon sanığı emekli askerlerin nasıl işkenceler yaptığı bir kez daha kayıtlara geçti.







Terör saldırısı olacağı ihbarıyla Akıncı Üssü'ne götürülen ve pistin yanındaki tel örgülerde nöbet tutan SAT komandosu Karabacak, pistlerin bombalanmasından sonra bir ekip arkadaşıyla kendi imkanlarıyla İstanbul'a döner.





Üsteğmen İsmet Elmas'ın bütün personelin mesaiye çağrıldığı kendisinin de birliğe gelmesini emretmesiye İstanbul'daki birliğine gider. Ve ağır işkencelerle devam edecek gözaltı süreci başlar.





“ NİZAMİYEDE EMEKLİ ASKERLER KARŞILADI”





Karabacak ifadesinde gördüğü işkenceleri şöyle anlattı: Nizamiyede beni birlik personelinin yanında çok ilginç bir şekilde emekli albay Ali Türkşen birliğimize ait M16 piyade tüfeğiyle karşıladı. Tekrar ediyorum 2016 Türkiye'sinde emekli bir albay M16 silahı ile askeri bir birliğin içerisinde emirler yağdırıyordu.





Türkşen'in yanında yine emekli, elinde birliğe ait M16 silahı ile emekli binbaşı Erme Onat elinde sopa ile emekli binbaşı Erten Kahya, emekli astsubay Bülent Kuru ve Türkşen'in ekibinden ismini bilmediğim görevde olmayan birçok insan birliğin içerisindeydi.





“ASKERLERİ İŞKENCE YAPIP YERE YATIRMIŞLARDI”





Nizamiyenin önünde binbaşı Murat Çetinkaya'yı yüzbaşı Tahsin İşlekel'i astsubay Murat Fırat'ı ve astsubay Timur Ağca'yı yerde yatmış elleri ters kelepçeli yüzlerinde ki üstlerinde ki hallerinden de değerlendirdiğim kadarıyla işkence yapılmış olarak gördüm.





“EN BASİT İŞKENCE, SOPA İLE BAŞA VURULMASI”





Daha benimle tek bir kelime dahi konuşmadan daha önceden planlandığı çok açık belli olacak şekilde elimi ters kelepçeleyip gözlerimi bağladılar. Ve yukarıda ismini saydığım kişilere yapılan işkence bana da uygulanmaya başlandı.





Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşisinin hiç bir basamağında yer almayan asker dahi olmayan bu insanlar saatlerce insanlığa yakışmayacak işkencelerde bulundular. Bu işkencelerden en basiti olanlar sopa ile başıma vurulması ve sayısız kere tekme atılmasıydı.





İŞKENCECİLERİNİ TEŞHİS ETTİ





Sopa ile darp eden kişiler emekli binbaşı Erten Kahya ve emekli astsubay Bülent Kuru'dur. Tekme ve tokat atan kişiler albay Turan Ecevit, Yüzbaşı Özgür Kaya, üsteğmen Uğur Günaslan, astsubay Metin Talan ve emekli albay Ali Türkşen'dir





“EŞİME TECAVÜZLE TEHDİT ETTİLER”





İşkenceler esnasında üsteğmen Uğur Günaslan şahsıma ağır küfürler etti ve eşim hakkında tehditlerde bulundu. Beni eşime tecavüz etmekle tehdit etti sayın başkanım. Nizamiyede yapılan eşkıyalığın 2. bölümü Beykoz emniyetinde devam etti.





“POLİS MERKEZİNDE İŞKENCE DEVAM ETTİ”





Gözüm bağlı ve ellerim ters kelepçeli olduğu halde birlikten polisler tarafından Beykoz adliyesinin arka tarafına karanlık bir yere darp edilmek için götürüldüm. Araçtan yaka paça aşağı atıldıktan sonra kalabalık bir polis grubu tarafından uzun süre darp edildim.





Asayiş büro amiri Komiser Alper Korkmaz bunlara önce sağlık raporu alın sonra yeteneklerinizi sergileyin çıkışta tekrar sağlık raporu alın ki neler yaptığımızı cümle alem görsün diyerek bir kolluk kuvveti personelinin ne kadar alçak olabileceğini gözler önüne serdi.





“RAMBO” LAKAPLI ÖZEL HAREKAT POLİSİ





Polislerin biri gidip biri geliyordu. Bir ara Rambo lakaplı özel harekat polisi tezahüratlar eşliğinde gelip işkence yaptı. Elleri tersten kelepçeli günlerdir işkence gören insanlar üstünde bu çakma kahraman bir süre sonra elleri acıdığı için eldiven giyip geldi.





“AKAN KANLAR GÖL OLDU”





Bu şekilde vurmaya devam etti. Zaten kısa bir sür sonra kulak zarım patladı. İşkence görenlerin burnundan ve ağzından akan kanlar yerde küçük bir gölet oluşturdu.





İŞKENCEYİ KAYITLARA GEÇİRDİ





İlk sağlık muayenelerinde gördüğü işkenceleri kayda geçiremeyen SAT komandosu 3.kez götürüldüğü sağlık muayenesinde uğradığı işkencelerin bir kısmını rapora ekletmeyi başarır.





Karabacak ifadesinde kendisine işkence yapan askerleri tek tek saymasına, Beykoz Emniyeti'nde işkencelere tanık olduğu halde engel olmayan Askeri savcı Öner Şentepe ve Cumhuriyet Savcısı Serkan Ağalday hakkında suç duyurusunda bulunmasına rağmen talebi işleme konmaz.





ALİ TÜRKŞEN İŞKENCE YAPTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ





İşkence şüphelisi Ali Türkşen, CNN Türk'te katıldığı bir programda işkence iddialarını kabul etmiş ve meşru göstermeye çalışmıştı. Programın sunucusu Ahmet Hakan bile müdahale etmek zorunda kalmıştı. Ali Türkşen şu anda Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi adını verdiği ve partileşme hazırlığı yapan siyasi oluşumda görev yapıyor.



