Turkuaz’ın mülteciler konseri bu yıl da büyük çoşkuya sahne oldu

TÜRKMEN TERZİ - GÜNEY AFRİKA

Akademik başarıları ile dünya sıralamalarına giren Witwatersrand Üniversitesi’nin salon verdiği konserde duygusal anlar yaşandı. Güney Afrika’nın ünlü sanatçıları Msaki, Neill Solomon, Pops Mohamed, Bienvenue Nseka, Sipho Hotstix Mabuse, Thandi Ntuli, Rocksteady Dub, PJ Powers, Lebo Mashile, Kutlwano Masote mülteciler yararına düzenlenen konserde sahne aldı.







Turkuaz’ın mülteciler konseri daha önceki yıllarda dünya insan hakları ve mülteciler günlerinde düzenlenirken, bu yıl Güney Afrikalı kadınların “Ulusal Kadınlar Günü”nde kutlandı. Güney Afrika’da 9 Ağustos 1956'da farklı renk ve sınıflardan 20 bin kadının siyahların kent merkezlerine girişini yasaklayan “Geçiş Yasası”nı protesto etmek için başkent Pretoria'daki Hükümet Binası'na yürüdüğü günün anısına ilan edilen edilen kadınlar günü bütün Ağustos ayı boyunca farklı etkinliklerle kutlanıyor.









Günlerce hazırlık yapılan dev konsere Nelson Mandela Vakfı, Güney Afrika Sanat ve Kültür Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Mzansi (Güney Afrika) Ulusal Filarmoni Orkestrası, Güney Afrika Müzik Hakları Organizasyonu (SAMRO), Mail&Guardian ve The Star gazeteleri ve daha bir çok kuruluş kuruluşlar olarak destek verdi.













Konserin açılış konuşmasını yapan Turkuaz Genel Direktörü Ayhan Çetin şunları söyledi, “Turkuaz Uyum Enstitüsü'nün mottosu “Birbirimizi tanıyalım” dır. Büyük ya da küçük ölçekteki birçok çatışmanın temelinde cehalet, etkileşim eksikliği olduğuna inanıyoruz. Medyada gördüğümüze genellikle inanır ve öyle hareket ederiz, toplumumuzdan "öteki" hakkında, etkileşime girmeden duyduklarımız... Bu, toplumsal uyumun önündeki en büyük zorluklardan biri... Faaliyetlerimiz bu bilme ve sevme felsefesine dayanıyor... Bu konser bunun bir örneği...”













Hiç bir ücret talebinde bulunmadan mülteciler yararına sahne alan müzisyenlerin cömertlikleri ve aktivizmlerinin çok takdir edildiğini söyleyen Çetin, çok iyi kalpli ve sosyal bilinci olan sanatçıları tanımaktan ve onlarla çalışmaktan onur duyduğunu ifade etti. Dev konserin hayat bulmasına katkı sağlayan ponsorlara ve partnerlere teşekkür eden Çetin konuşmasını şu sözlerle tamamladı,” Müzik insanları bir araya getirmek için güçlü bir araçtır. Burada gördüğünüz gibi insanlar ırksal, kültürel, dini, politik olarak çok çeşitli gruplara aittir. Ve birbirimizden farklı olsak da, bir araya gelip insan kardeşimin iyiliği için bir şeyler yapabileceğimize çok güzel bir örnek bu konser. 2 saat sonra bitecek ama bu konserden alacağımız şeyler ve bunu nasıl eyleme dönüştüreceğimiz, bu akşamın başarısını belirleyecek. Zorla yerinden edilme konusunda Afrika kıtasında ve dünyada olup bitenler hakkında konuşulacak çok fazla şey var. Ama bunun hakkında konuşmayı müzisyenlerimize bırakmak istiyorum.”





Geleneksel ve son teknoloji farklı müzik aletlerini büyük bir ustalıkla kullandığı için hayranları tarafından “müzik bakanı” olarak isimlendirilen Pops Mohamed’in performansı ile başlayan konser, Güney Afrika’nın ünlü şarkı-söz yazarı ve bir çok ödüllü film, tiyatro, televizyon müziği bestecisi müzisyen Neill Soloman’ın Atina’ya sığındıktan altı ay sonra hayata gözlerini yuman üç çocuk annesi Esma Uludağ’a ithaf ettiği “Vatan/Homeland” performansı ile sona erdi.





Mzansi Ulusal Filarmoni Orkestrası Şefi Maestro Kutlwano Masote’nin sunuculuğunu üstlendiği konserde Güney Afrika’nın efsane sanatçıları Hotstix ve PJ Powers gibi isimlerinyanında genç sanatçı Msaki’nin performansı da dinleyicileri çoşturdu.





Mültecilerin Güney Afrika toplumuna kazandırdığı değerlere örnek olarak, Güney Afrika’ya iki yıl süren zorlu ve tehlikeli bir yolculuktan sonra 17 yaşında ulaşan Dr. Emmanuel Taban ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki çatışmalardan kaçarak ailesi ile henüz bir çocukken Güney Afrika’ya gelen ve şimdi Wits Üniversitesi’nde mühendislik okuyan We-go Mutshipayi de sahne aldı. 2020’de Afrika’nın en etkili 100 kişisi arasına giren ve coronavirüs salgısında geliştirdiği yeni tedavi teknikleri ile alanında dünyanın en iyi hekimleri arasına giren Dr. Taban, yaşadığı topluma hizmetlerini anlattı. Mutshipayi ise mühendislik eğitimine devam ederken, Turkuaz’ın eğitim programlarında yer alarak, fakir bölgelerdeki öğrencilere matematik ve fen dersleri anlattığını söyledi.





Konser sonunda, Turkuaz’ın mülteciler için konserine ilk destek isimlerden olan ve geçen yıl ani ölümüyle ülkeyi yasa boğan Sibongile Khumelo anıldı. Rhodes Ünivesitesi’nden “Müziğin Doktoru” ünvanının alan Güney Afrika’nın duayen caz sanatçısı Sibongile Khumelo’nın Ras Silas isimli sanatçı tarafından çizilen tablosu konserde açık artırmayla satıldı ve tablonun geliri mülteciler için kullanılacak.





İlki 2019 yılında düzenlenen konserde, Tenkil Müzesi fotoğraflarının da sergilendiği konsere 1.000 kişiden fazla insan katılmış ve konser New York’ta düzenlenen UNGA Konferansı’nda SKH Proje Paydaşlarında Öncü Ödülü’ne layık görülmüştü. Mülteciler konseri 2020 yılında koronavirüs salgını dolayısıyla online düzenlenmiş, Avustralya’dan Yunanistan’a, Güney Afrika'dan Amerika’ya kadar farklı renkten ve dinlerden sanatçılar, sporcular, akademisyenler ve din adamları Maden ailesi ile Aylan bebek gibi mağduriyetin simgesi hâline gelen isimleri yad etmişti.